Nightrace: Ruhiger Einsatz im lauten Schladming

Polizei und Rettung ziehen eine positive Bilanz nach dem Flutlicht-Spektakel in Schladming. Hunderte Beamte und Sanitäter waren in den vergangenen Tagen im Einsatz. Zu nennenswerten Vorfällen kam es dabei nicht. Nur 54 Personen brauchten medizinische Hilfe.
Während sich die knapp 40.000 Besucher des Nightrace-Doppelpacks in Schladming auf Skirennen und Party konzentrierten, sorgten zahlreiche Einsatzkräfte für einen reibungslosen Ablauf des Megaevents. Die Bilanz von Polizei und Rotem Kreuz fällt nun durchwegs positiv aus.
„Wir hatten täglich zwischen 200 und 250 Polizistinnen und Polizisten vor Ort im Einsatz“, sagt Polizeisprecher Sabri Yorgun. Neben der Sicherheit der Gäste stand die Regelung des Verkehrs im Mittelpunkt.
„Sowohl die Anreise als auch die Abreise am Dienstag gestalteten sich reibungslos. Die Besucherinnen und Besucher zeigten große Disziplin, wodurch das ausgearbeitete Verkehrskonzept voll griff“, bilanzierte Klaus Rexeis, Einsatzleiter der Verkehrskräfte, bereits nach dem ersten Renntag. Insgesamt blickt die steirische Polizei auf einen ruhigen Einsatz zurück. Weder am Dienstag noch am Mittwoch kam es zu nennenswerten Vorfällen.
Nur wenige benötigten Sanitäter
Ähnlich positiv fällt auch das Resümee der Rettungskräfte aus: „Die Fans haben sich äußerst diszipliniert und kooperativ verhalten. Zudem funktionierte die Zusammenarbeit mit den anderen Einsatzorganisationen auf höchstem Niveau“, zeigt sich Rotkreuz-Einsatzleiter Norbert Pichler zufrieden.
Insgesamt standen an beiden Tagen 160 Sanitäter und sechs Notärzte im Einsatz. Sie mussten 54 Personen medizinisch behandeln, 13 von ihnen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zur optimalen Versorgung der Tausenden Besucher wurde auch heuer wieder eine mobile Leitstelle in Schladming errichtet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.