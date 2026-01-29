Vorteilswelt
Positive Bilanz

Nightrace: Ruhiger Einsatz im lauten Schladming

Steiermark
29.01.2026 17:00
Täglich waren zwischen 200 und 250 Beamte der steirischen Polizei in Schladming im Einsatz.
Täglich waren zwischen 200 und 250 Beamte der steirischen Polizei in Schladming im Einsatz.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Michaela Holzinger
Von Michaela Holzinger

Polizei und Rettung ziehen eine positive Bilanz nach dem Flutlicht-Spektakel in Schladming. Hunderte Beamte und Sanitäter waren in den vergangenen Tagen im Einsatz. Zu nennenswerten Vorfällen kam es dabei nicht. Nur 54 Personen brauchten medizinische Hilfe.

0 Kommentare

Während sich die knapp 40.000 Besucher des Nightrace-Doppelpacks in Schladming auf Skirennen und Party konzentrierten, sorgten zahlreiche Einsatzkräfte für einen reibungslosen Ablauf des Megaevents. Die Bilanz von Polizei und Rotem Kreuz fällt nun durchwegs positiv aus.

„Wir hatten täglich zwischen 200 und 250 Polizistinnen und Polizisten vor Ort im Einsatz“, sagt Polizeisprecher Sabri Yorgun. Neben der Sicherheit der Gäste stand die Regelung des Verkehrs im Mittelpunkt.

„Sowohl die Anreise als auch die Abreise am Dienstag gestalteten sich reibungslos. Die Besucherinnen und Besucher zeigten große Disziplin, wodurch das ausgearbeitete Verkehrskonzept voll griff“, bilanzierte Klaus Rexeis, Einsatzleiter der Verkehrskräfte, bereits nach dem ersten Renntag. Insgesamt blickt die steirische Polizei auf einen ruhigen Einsatz zurück. Weder am Dienstag noch am Mittwoch kam es zu nennenswerten Vorfällen.

Nur wenige benötigten Sanitäter
Ähnlich positiv fällt auch das Resümee der Rettungskräfte aus: „Die Fans haben sich äußerst diszipliniert und kooperativ verhalten. Zudem funktionierte die Zusammenarbeit mit den anderen Einsatzorganisationen auf höchstem Niveau“, zeigt sich Rotkreuz-Einsatzleiter Norbert Pichler zufrieden.

Insgesamt standen an beiden Tagen 160 Sanitäter und sechs Notärzte im Einsatz. Sie mussten 54 Personen medizinisch behandeln, 13 von ihnen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zur optimalen Versorgung der Tausenden Besucher wurde auch heuer wieder eine mobile Leitstelle in Schladming errichtet.

