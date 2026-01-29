Nightrace: Ruhiger Einsatz im lauten Schladming

„Sowohl die Anreise als auch die Abreise am Dienstag gestalteten sich reibungslos. Die Besucherinnen und Besucher zeigten große Disziplin, wodurch das ausgearbeitete Verkehrskonzept voll griff“, bilanzierte Klaus Rexeis, Einsatzleiter der Verkehrskräfte, bereits nach dem ersten Renntag. Insgesamt blickt die steirische Polizei auf einen ruhigen Einsatz zurück. Weder am Dienstag noch am Mittwoch kam es zu nennenswerten Vorfällen.