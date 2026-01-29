Vorteilswelt
Überfall auf Trafik

Zigaretten bestellt, dann zückte Mann ein Messer

Niederösterreich
29.01.2026 10:55
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Krone KREATIV/Pachner Jürgen Gagliardi Photography stock.adobe)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Kurz wegen einer Packung Zigaretten zum Regal gedreht und als er sich wieder dem Kunden zuwandte, blickte er plötzlich direkt auf ein Messer: Horrormomente erlebte ein Trafik-Mitarbeiter Mittwochabend mitten in Neulengbach in NÖ.

Kurz vor Ladenschluss marschierte ein Mann in die Trafik am Hauptplatz in Neulengbach. Er hatte eine Kapuze auf und den Schal weiter über den Mund gezogen – bei der Kälte nicht ganz ungewöhnlich. Doch bei dem vermeintlichen Kunden hatte es offensichtlich einen anderen Grund, wie sich wenige Sekunden später herausstellen sollte.

Messer aus Rucksack geholt
Der Mann hatte bereits eine Hand im Rucksack, als er beim Angestellten eine Packung Zigaretten bestellte. Den Moment, als sich der Mitarbeiter umdrehte, nutzte der Unbekannte, um ein Messer aus dem Rucksack zu holen. Als ihm der Trafikant wieder anblickte, hatte er es bereits gezückt und ihm ins Gesicht gehalten. Er forderte Bargeld.

Fahndung verlief negativ
Mit einer nicht allzu großen Beute trat er dann zu Fuß die Flucht Richtung B44 an. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief am Abend negativ. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Gesucht wird nach einem etwa 25 Jahre alten, etwa 1,85 Meter großen Mann mit hellem Hauttyp, dunklen Augen und einer schlanken Statur. Er soll einen ortsüblichen Dialekt gesprochen haben. Zum Tatzeitpunkt war er dunkel gekleidet.

Hinweise werden unter 059133-30-3333 entgegengenommen. Der Trafik-Mitarbeiter blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock.

