Zigaretten bestellt, dann zückte Mann ein Messer

Messer aus Rucksack geholt

Der Mann hatte bereits eine Hand im Rucksack, als er beim Angestellten eine Packung Zigaretten bestellte. Den Moment, als sich der Mitarbeiter umdrehte, nutzte der Unbekannte, um ein Messer aus dem Rucksack zu holen. Als ihm der Trafikant wieder anblickte, hatte er es bereits gezückt und ihm ins Gesicht gehalten. Er forderte Bargeld.