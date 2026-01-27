Pilotphase problemlos: Sachleistungskarte kommt

Ob dieses System auch funktioniert, wurde in den vergangenen zwei Monaten getestet: 50 Asylwerber, die in drei Quartieren in Passail, Graz und in Bruck an der Mur untergebracht sind, erhielten probeweise die neue Karte. Nun ist die Pilotphase abgeschlossen, wie das Land Steiermark der „Krone“ bestätigt – und zwar ohne „technische und organisatorische Probleme“, wie es heißt. Damit soll die flächendeckende Ausgabe und Inbetriebnahme bis zum Sommer abgeschlossen sein. Ab April sollen dann auch ukrainische Flüchtlinge schrittweise in das System eingebunden werden und die Sachleistungskarte erhalten.