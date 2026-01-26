Glatteis, Lawinen, Frost: Steiermark atmet durch

Nebel in Graz, Sonne Richtung Norden

Und auch der Dauerfrost gehört der Vergangenheit an, die nächsten Tage bringen bis zu plus sieben Grad. Wer Kraft in der Sonne tanken will, sollte den Dienstag nützen, denn der stellt sich mit im Steiermark-Schnitt sechs Sonnenstunden als freundlichster Tag der Woche dar. Ausnahme ist das Grazer Becken, wo sich der Nebel hartnäckig hält. Weiter im Norden wird‘s deutlich sonniger.