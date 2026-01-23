Babinsky am Kitz-Podest ++ ÖTV-Ende in Down-Under

Stefan Babinsky landet beim Kitzbühel-Super-G hinter einem Schweizer Duo auf dem Podest, Salzburg wahrt die Chance auf den Verbleib in der Europa League und Anastasia Potapova scheitert bei den Australian Open an der Nummer eins der Weltrangliste – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 23. Jänner.