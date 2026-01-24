Vom Restaurant am Tauern in die Après-Ski-Charts

Jan Mihm ist einer der buntesten Hunde, die Obertauern seit Langem gesehen hat. Aus seinem Leben in Berlin ist er vor wenigen Jahren ausgestiegen, um am Tauern zu kellnern und so jeden Tag in die Ski steigen zu können. 2023 knackte er den Rekord und war an allen Tagen, an denen die Lifte geöffnet waren, auf der Piste. Mittlerweile ist er sogar Skilehrer und gibt Rappern wie Yung Hurn Unterricht. Dafür bleibt bald keine Zeit mehr.