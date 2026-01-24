Vom Restaurant am Tauern in die Après-Ski-Charts

Ex-Unternehmer, Kellner, Influencer und Ski-Rekordhalter: Der Berliner Jan Mihm ist in Obertauern zum Star-Gastarbeiter geworden. Jetzt will er mit einem Party-Song auch die Après-Ski-Charts erobern.
Jan Mihm ist einer der buntesten Hunde, die Obertauern seit Langem gesehen hat. Aus seinem Leben in Berlin ist er vor wenigen Jahren ausgestiegen, um am Tauern zu kellnern und so jeden Tag in die Ski steigen zu können. 2023 knackte er den Rekord und war an allen Tagen, an denen die Lifte geöffnet waren, auf der Piste. Mittlerweile ist er sogar Skilehrer und gibt Rappern wie Yung Hurn Unterricht. Dafür bleibt bald keine Zeit mehr.
Der Deutsche will jetzt mit einem Après-Ski-Lied die Charts stürmen. Mihms Sohn Marli, ein bekannter Streaming-Künstler, und Rapper Ski Aggu brachten ihn beim Obertauern-Besuch auf die Idee. Im Herbst nahm er schließlich in einem Berliner Studio gleich drei Party-Lieder auf. Seit Freitag ist der erste Song „Schnee im Dekolleté“ heraußen.
„DJs und Barbetreiber finden ihn spitze“, sagt Mihm. Mit eingängiger Musik und doppeldeutigen Texten ist er perfekt für Einkehrschwung und Schirmbar. Der Angriff auf die Party-Charts ist jedenfalls gestartet!
Der zweite mögliche Hit des Obertauern-Influencers kommt im April – pünktlich zum Saisonstart am Ballermann.
