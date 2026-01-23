Drei Jugendliche als E-Scooter-Diebe entlarvt

Nach Zeugenaussagen und der Auswertung von vorhandenem Videomaterial stehen sie im Verdacht, für insgesamt 18 Straftaten verantwortlich zu sein. Im Zuge der Einvernahme zeigten sich der 15-Jährige voll geständig und gab an, die Straftaten mit den beiden anderen begangen zu haben. Der 16-Jährige gestand seine Beteiligung teilweise, während die 14-Jährige die Aussage verweigerte.