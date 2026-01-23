Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Online weiterverkauft

Drei Jugendliche als E-Scooter-Diebe entlarvt

Steiermark
23.01.2026 08:21
Im Raum Kalsdorf bei Graz wurden die E-Scooter gestohlen (Symbolbild)
Im Raum Kalsdorf bei Graz wurden die E-Scooter gestohlen (Symbolbild)(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Drei Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren stehen im Verdacht, im Vorjahr in der Region von Kalsdorf bei Graz zahlreiche E-Scooter gestohlen und über eine Social-Media-Plattform verkauft zu haben. Die Polizei konnte das Trio nun ausforschen.

0 Kommentare

In der Zeit zwischen Anfang November und Ende Dezember 2025 ereigneten sich im Bereich von Kalsdorf bei Graz vermehrt Anzeigen wegen des Diebstahls von E-Scootern beziehungsweise wegen entsprechender Diebstahlsversuche. In einem Fall wurde auch ein Kinder-Motocross gestohlen. Umfassende Ermittlungen der Polizeiinspektion Kalsdorf bei Graz führten nun zur Ausforschung von zwei Burschen im Alter von 15 und 16 Jahren sowie einer 14-Jährigen.

Nach Zeugenaussagen und der Auswertung von vorhandenem Videomaterial stehen sie im Verdacht, für insgesamt 18 Straftaten verantwortlich zu sein. Im Zuge der Einvernahme zeigten sich der 15-Jährige voll geständig und gab an, die Straftaten mit den beiden anderen begangen zu haben. Der 16-Jährige gestand seine Beteiligung teilweise, während die 14-Jährige die Aussage verweigerte.

Die entwendeten E-Scooter sollen von den Tatverdächtigen über eine bei Jugendlichen beliebte Social-Media-Plattform zum Verkauf angeboten worden sein. Einige davon dürften an bislang Unbekannte in Graz verkauft worden sein. Diesbezüglich sind weitere Ermittlungen im Gange. Die Jugendlichen werden der Staatsanwaltschaft Graz wegen des mehrfachen Verdachts des Einbruchsdiebstahls sowie des Diebstahls angezeigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
E-Scooter
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
141.181 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
124.749 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Tirol
Leiche von Skifahrer im Wald: War wohl kein Unfall
113.131 mal gelesen
Nach dem Auffinden der Leiche im Zillertal wurde diese an der Innsbrucker Gerichtsmedizin ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf