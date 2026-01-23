Drei Jugendliche als E-Scooter-Diebe entlarvt

Drei Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren stehen im Verdacht, im Vorjahr in der Region von Kalsdorf bei Graz zahlreiche E-Scooter gestohlen und über eine Social-Media-Plattform verkauft zu haben. Die Polizei konnte das Trio nun ausforschen.
In der Zeit zwischen Anfang November und Ende Dezember 2025 ereigneten sich im Bereich von Kalsdorf bei Graz vermehrt Anzeigen wegen des Diebstahls von E-Scootern beziehungsweise wegen entsprechender Diebstahlsversuche. In einem Fall wurde auch ein Kinder-Motocross gestohlen. Umfassende Ermittlungen der Polizeiinspektion Kalsdorf bei Graz führten nun zur Ausforschung von zwei Burschen im Alter von 15 und 16 Jahren sowie einer 14-Jährigen.
Nach Zeugenaussagen und der Auswertung von vorhandenem Videomaterial stehen sie im Verdacht, für insgesamt 18 Straftaten verantwortlich zu sein. Im Zuge der Einvernahme zeigten sich der 15-Jährige voll geständig und gab an, die Straftaten mit den beiden anderen begangen zu haben. Der 16-Jährige gestand seine Beteiligung teilweise, während die 14-Jährige die Aussage verweigerte.
Die entwendeten E-Scooter sollen von den Tatverdächtigen über eine bei Jugendlichen beliebte Social-Media-Plattform zum Verkauf angeboten worden sein. Einige davon dürften an bislang Unbekannte in Graz verkauft worden sein. Diesbezüglich sind weitere Ermittlungen im Gange. Die Jugendlichen werden der Staatsanwaltschaft Graz wegen des mehrfachen Verdachts des Einbruchsdiebstahls sowie des Diebstahls angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.