Erleben Sie große Weine mit Erich Scheiblhofer

Exklusive Einblicke, große Weine und persönliche Momente mit Winzer Erich Scheiblhofer verspricht die Special Tour des Weinguts Scheiblhofer. Zu vier ausgewählten Terminen blicken Sie hinter die Kulissen und werden Teil dieser außergewöhnlichen Erfahrung. Ein Erlebnis für wahre Genießer.