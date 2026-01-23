Erleben Sie große Weine mit Erich Scheiblhofer

Exklusive Einblicke, große Weine und persönliche Momente mit Winzer Erich Scheiblhofer verspricht die Special Tour des Weinguts Scheiblhofer. Zu vier ausgewählten Terminen blicken Sie hinter die Kulissen und werden Teil dieser außergewöhnlichen Erfahrung. Ein Erlebnis für wahre Genießer.
Erleben Sie im Rahmen der Special Tour 2026 gemeinsam mit Winzer Erich Scheiblhofer besonders persönliche und exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Weinguts. Weinwissen wird hier nicht trocken vermittelt, sondern genussvoll erlebbar gemacht.
Urlaub buchen & exklusive Einblicke erhalten
An vier ausgewählten Tagen (28. Februar, 7. März, 14. März und 21. März) erweitern Sie nicht nur Ihr Wissen, sondern hören auch spannende Geschichten aus dem Alltag eines international ausgezeichneten Weinmachers. Denn der Winzer selbst wird Sie durch den Betrieb führen. In Kombination mit einem Urlaub im dazugehörigen Hotel wird Ihr Erlebnis gleich noch exklusiver!
Große Weine, große Geschichten
Im Anschluss an die Führung folgt eine geführte Weinverkostung, bei der ausgewählte Weine aus dem aktuellen Sortiment präsentiert werden. Jeder Schluck erzählt seine eigene Geschichte – vom Boden über das Klima bis hin zur Handschrift des Winzers. Fragen sind ausdrücklich erwünscht, denn die Special Tour lebt vom Austausch zwischen Winzer und Gästen.
Der Batonnage – das Highlight der Führung
Den krönenden Abschluss bildet dann der Batonnage, ein streng limitierter und außergewöhnlicher Wein, der diese Tour zu einem echten Highlight für Weinliebhaber macht. Damit Sie voll und ganz auf Ihre Kosten kommen, brauchen Sie im Anschluss daran, nur mehr ins Hotel zu gehen und es sich in einem der modernen Zimmer gemütlich zu machen – für ein rundum entspanntes und genussvolles Erlebnis.
Ausschließlich in Kombination mit einer Zimmerbuchung erlebbar.
Die Special Tour mit Erich Scheiblhofer ist mehr als ein Programmpunkt – sie ist eine Einladung, Wein mit allen Sinnen zu erleben. Also, worauf noch warten? Buchen Sie gleich Ihr außergewöhnliches Weinerlebnis für einen genussvollen Frühling.