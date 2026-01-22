Für schnelles Handeln bei Amoklauf an Schulen

Um im Amokfall bestmöglich reagieren zu können, wurde nun nachgeschärft. Dafür machen Bildungsdirektion und Polizei einmal mehr gemeinsame Sache. Für schnelle Orientierung im Ernstfall sollen künftig standardisierte Einsatzmappen für Schulen sorgen. Nach einheitlichem Muster werden sie von der Schulleitung gemeinsam mit der Exekutive erstellt, um alle einsatzrelevanten Informationen einer Schule zu bündeln. Einmal pro Schuljahr werden die Unterlagen überprüft und gegebenenfalls ergänzt. Im Notfall dienen sie der operativen Einsatzvorbereitung der Polizei.