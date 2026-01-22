Vorteilswelt
Neue Einsatzmappen

Für schnelles Handeln bei Amoklauf an Schulen

Niederösterreich
22.01.2026 06:00
Als Folge des Amoklaufs in Graz wird Schutz an heimischen Schulen verstärkt.
Als Folge des Amoklaufs in Graz wird Schutz an heimischen Schulen verstärkt.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Polizei und Bildungsdirektion starten gemeinsame Initiative: In Niederösterreich sollen polizeiliche Einsatzmappen für jede Schule künftig schnelle Orientierung im Ernstfall bringen.

Um im Amokfall bestmöglich reagieren zu können, wurde nun nachgeschärft. Dafür machen Bildungsdirektion und Polizei einmal mehr gemeinsame Sache. Für schnelle Orientierung im Ernstfall sollen künftig standardisierte Einsatzmappen für Schulen sorgen. Nach einheitlichem Muster werden sie von der Schulleitung gemeinsam mit der Exekutive erstellt, um alle einsatzrelevanten Informationen einer Schule zu bündeln. Einmal pro Schuljahr werden die Unterlagen überprüft und gegebenenfalls ergänzt. Im Notfall dienen sie der operativen Einsatzvorbereitung der Polizei.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister mit Bildungsdirektor Karl Fritthum, ...
Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister mit Bildungsdirektor Karl Fritthum, Landespolizeidirektor Franz Popp und Schulleiter Michael Lahnsteiner.(Bild: Franz Crepaz)

Jede Schule hat ihre Besonderheiten
Die Mappen werden mit individuellen Informationen zusammengestellt – Evakuierungswege, Notausgänge, Sammelplätze und sicherheitstechnische Einrichtungen. Die gewonnenen Informationen fließen in die jeweilige Dokumentation ein. „Jede Schule hat ihre eigenen baulichen und organisatorischen Besonderheiten. Wenn wir diese im Vorfeld kennen, können wir im Ernstfall schneller, gezielter und sicherer handeln“, betont Landespolizeidirektor Franz Popp.

Polizeiliche Ansprechpartner für jede Schule
Auch fixe polizeiliche Ansprechpersonen für jede Schule sollen in den kommenden Wochen gemeinsam mit der Schulleitung Sicherheits- begehungen der Gebäude durchführen. „Sicherheit entsteht durch Vorbereitung, klare Zuständigkeiten und Vertrauen. Mit den Einsatzmappen bündeln wir vorhandene Maßnahmen und entwickeln sie weiter – für ein Höchstmaß an Schutz im Schulalltag“, erklärt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

