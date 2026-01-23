Wenn Bauern Eier und Strom liefern

Doppelte Nutzung mit Mehrwert

Was auf den ersten Blick ungewöhnlich klingt, bringt in der Praxis zahlreiche Vorteile: Die Photovoltaikanlagen spenden Schatten, schützen das Geflügel vor Hitze, Regen und Greifvögeln und verbessern damit sogar das Tierwohl. Gleichzeitig wird sauberer Strom direkt vor Ort erzeugt.

Für Landwirte bedeutet das: eine zusätzliche Einkommensquelle, ohne ihre landwirtschaftliche Nutzung aufgeben zu müssen. Die Fläche bleibt Auslauf für die Tiere – und wird gleichzeitig zur sinnvollen Energiequelle.