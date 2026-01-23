Vorteilswelt
Nachhaltigkeit am Hof

Wenn Bauern Eier und Strom liefern

Kärnten
23.01.2026 12:22
(Bild: ©️ Kelag / AI-editedr)

Strom ernten, wo Hühner laufen: Landwirtschaft und Energiegewinnung müssen kein Widerspruch sein – ganz im Gegenteil. Gerade in Kärnten zeigt sich, wie zwei Welten sinnvoll miteinander verbunden werden können. Geflügelausläufe bieten ideales Potenzial für Photovoltaik, denn die Flächen, auf denen Hühner scharren und picken, lassen sich doppelt nutzen.

So trifft Strom aus Sonnenlicht auf Lebensmittelproduktion – klimafreundlich, effizient und vollkommen zukunftsfit.

Doppelte Nutzung mit Mehrwert
Was auf den ersten Blick ungewöhnlich klingt, bringt in der Praxis zahlreiche Vorteile: Die Photovoltaikanlagen spenden Schatten, schützen das Geflügel vor Hitze, Regen und Greifvögeln und verbessern damit sogar das Tierwohl. Gleichzeitig wird sauberer Strom direkt vor Ort erzeugt.

Für Landwirte bedeutet das: eine zusätzliche Einkommensquelle, ohne ihre landwirtschaftliche Nutzung aufgeben zu müssen. Die Fläche bleibt Auslauf für die Tiere – und wird gleichzeitig zur sinnvollen Energiequelle.

Agri-Photovoltaik stärkt Kärnten
Diese Form der Doppelnutzung nennt sich Agri-Photovoltaik – und sie gilt als wichtiger Baustein für die Energiewende. „Mit der agrarischen Doppelnutzung aus Landwirtschaft und Energiegewinnung produzieren wir nachhaltigen Strom in Kärnten. Das stärkt unsere Versorgungssicherheit und schafft Unabhängigkeit“, erklärt Lukas Maier von der Kelag.

Landwirte werden zu Energiewirten
Photovoltaikanlagen und Geflügelauslauf – die Vorteile liegen auf der Hand: Strom und Lebensmittel werden regional erzeugt, die Wertschöpfung bleibt im Land. Bauern werden zu Energiewirten, die nicht nur Nahrungsmittel, sondern auch saubere Energie liefern.

Zudem profitieren auch Gemeinden und Regionen: Durch lokale Stromproduktion werden Netze entlastet, die Abhängigkeit von Importen sinkt – und die Energiewende bekommt ein Gesicht direkt am Hof.

Kelag als verlässlicher Partner
Damit aus der Idee auch ein funktionierendes Projekt wird, braucht es Erfahrung und einen starken Partner. Die Kelag begleitet Landwirte von der Planung über die Genehmigung bis hin zum Betrieb der Agri-Photovoltaikanlage – alles aus einer Hand und langfristig.

Aktuell werden kärntenweit Flächen für Geflügelausläufe ab einem Hektar gesucht, die sich für diese innovative Kombination eignen.

Ihr Ansprechpartner bei der Kelag:       

Lukas Maier

E-Mail: lukas.maier@kelag.at
Telefon: 0676/87801352
Web: www.kelag.at/agri-pv

Persönliche Gespräche vor Ort sind jederzeit möglich.

(Bild: Kelag)
Kärnten

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
