Bremen-„Tatort“ zeigt emotionale Verwahrlosung auf

Für Annalena Höpken (Annika Gräslund) könnte es nicht mehr schlimmer laufen. Auf der Uni in Bremen sieht es trist aus, sie verliert ihren Job im Café und ihr Freund macht mit ihr Schluss. Letzte Station: Party zur Realitätsflucht. Doch aus dem bunkerähnlichen Club „Blue Moon“ kommt die 23-Jährige nicht mehr lebend raus – sie wurde die Treppe hinuntergestoßen und verstarb.