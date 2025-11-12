Tiroler Schützen: Neun Thesen zu Frauen am Gewehr

Frauenanteil bei Diskussion lag bei 25 Prozent

Die Viertel-Bildungstage seien jedenfalls sehr gut angekommen. Man habe die Teilnehmerzahl limitieren müssen, insgesamt kamen 359 Personen. Davon waren knapp ein Viertel Frauen – angesichts einer Frauenquote von 13,9 Prozent bei den Tiroler Schützen überproportional viele. Der Dialog sei respektvoll und wertschätzend gewesen, „wir haben oft gehört, dass es gut ist, dass wir darüber sprechen“, sagt Saurer.