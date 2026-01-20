Trainer und Mediziner laden zur zweiten Etappe

Dank des großen Erfolgs der ersten Auflage war eine Wiederholung nur eine Frage der Zeit – am Donnerstag ist es um 18 Uhr so weit: Rafael Pichler, ärztlicher Leiter des St. Pöltner Primärversorgungszentrums, und Personalcoach Lukas Grigorescu laden zum zweiten Mal bei freiem Eintritt zum Vortrag in den Seminarraum des PVZ.