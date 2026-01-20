Vorteilswelt
Duo gibt wieder Tipps

Trainer und Mediziner laden zur zweiten Etappe

Niederösterreich
20.01.2026 13:00
Rafael Pichler (li.) und Lukas Grigorescu geben ihr umfangreiches Wissen weiter.
Rafael Pichler (li.) und Lukas Grigorescu geben ihr umfangreiches Wissen weiter.(Bild: zVg)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Personalcoach Lukas Grigorescu und PVZ-Leiter Rafael Pichler laden am Donnerstag zur zweiten Auflage ihres kostenlosen Vortrags nach St. Pölten.

Dank des großen Erfolgs der ersten Auflage war eine Wiederholung nur eine Frage der Zeit – am Donnerstag ist es um 18 Uhr so weit: Rafael Pichler, ärztlicher Leiter des St. Pöltner Primärversorgungszentrums, und Personalcoach Lukas Grigorescu laden zum zweiten Mal bei freiem Eintritt zum Vortrag in den Seminarraum des PVZ.

Von Werten und Beschwerden
Das sportliche Duo widmet sich dieses Mal Mythen zu den Themen Ernährung, Medizin und Training, sie verraten, welche Gesundheitswerte wirklich relevant sind und erklären, warum Beschwerden im Alltag entstehen können.

„Wollen Bewusstsein schaffen“
„Wir wollen mit diesen Vorträgen einen Mehrwert für die Gesellschaft liefern und Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil, gesunde Ernährung und die Bedeutung von Krafttraining vermitteln“, erklären die beiden.

Niederösterreich

