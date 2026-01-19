Kreuzbandriss! Die Hiobsbotschaft nach Malta

Doch seine Hoffnung erfüllte sich nicht: Nicht im entferntesten: Der Flügelflitzer wird nach einem Kreuzbandriss für mindestens sieben bis acht Monate ausfallen, am Dienstag vom Team rund um Dr. Reichkendler operiert! Ob Stefan Köck durch diesen Ausfall am Transfermarkt aktiv werden wird, ist eher unwahrscheinlich. Im Herbst, als Butler schon am rechten Knie Probleme hatte, ersetzte ihn Johannes Naschberger bestens, auf der Mittelmeer-Insel präsentierte sich bisher Christian Huetz als Alternative.