Gefahrenprävention in der Lehre: Was ist zu tun?

Die Gefahrenunterweisungen umfassen verschiedene Aspekte, die je nach Branche und Arbeitsbereich variieren können. Typische Inhalte sind unter anderem allgemeines Wissen über die Gefahrenverhütung, der Umgang mit Maschinen und Werkzeugen, der Schutz vor gefährlichen Stoffen und Materialien, die Verwendung von Schutzkleidung sowie das Verhalten bei Unfällen oder auch Erste-Hilfe-Maßnahmen.