Wie kalt darf es am Arbeitsplatz sein?

Frieren in einem Büro muss niemand! Aber, welche Mindest- bzw. Höchsttemperaturen sind eigentlich für Arbeitsräume zulässig und wie verhält es sich bei Tätigkeiten im Freien? Die Antworten kennt Gerald Mattersdorfer, Experte für Arbeitnehmerschutz in der AK Steiermark.
Die Temperatur am Arbeitsplatz hat einen großen Einfluss auf Gesundheit und Wohlbefinden. Es gelten zwar Mindesttemperaturen für Arbeitsräume, für Arbeiten im Freien gibt es aber keine Untergrenzen.
Die Firmenleitung ist verpflichtet, für eine geeignete Raumtemperatur zu sorgen. Bei Tätigkeiten mit geringer körperlicher Belastung, wie beispielsweise Büroarbeiten, hat die Raumtemperatur zwischen 19 und 25 Grad Celsius zu betragen. Bei Arbeiten mit hoher körperlicher Belastung, wie zum Beispiel bei Lagerarbeiten, muss die Temperatur bei mindestens 12 Grad Celsius liegen.
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, Gesundheitsgefahren durch Kälte zu minimieren und geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen. So sind Kälte- und Wetterschutzkleidung wie Jacken, Handschuhe, Ohren- und Kopfschutz von der Firmenleitung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Kleidung muss nicht nur qualitativ den gesetzlichen Vorgaben und Normen entsprechen, sondern überdies auch praxistauglich sein.
Für ausreichend Aufwärmpausen sorgen
Durch organisatorische Maßnahmen wie die Gewährung von Aufwärmpausen oder das Anbieten warmer Getränke sollen die Belastungen durch Kälte auch so gering wie möglich ausfallen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.