Wie kalt darf es am Arbeitsplatz sein?

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, Gesundheitsgefahren durch Kälte zu minimieren und geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen. So sind Kälte- und Wetterschutzkleidung wie Jacken, Handschuhe, Ohren- und Kopfschutz von der Firmenleitung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Kleidung muss nicht nur qualitativ den gesetzlichen Vorgaben und Normen entsprechen, sondern überdies auch praxistauglich sein.