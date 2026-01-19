Jugendliche plaudern mit Politikern und Stars

Interessieren sich die Jungen noch für Politik? Sebastian Krumböck und Klemens Ruhrhofer aus St. Pölten können die Frage definitiv mit „Ja“ beantworten. Mit fünf anderen Schulfreunden haben sie den Youtube-Kanal „Archer Filmstudios“ aufgebaut, der fernsehreifes Material zeigt. In ihrer Politikreihe treffen sich die Jugendlichen mit heimischen Politikern und interviewen sie vor der Kamera. Vor den bald 18-jährigen Burschen „her“-gesetzt haben sich bereits Persönlichkeiten wie Bürgermeister Matthias Stadler oder Neos-Politikerin Indra Collini. „Wir möchten aber allen Parteien eine Plattform bieten“, betont Klemens gegenüber der „Krone“, obwohl „wir nicht alle von Anfang an offen dafür waren“.