Jugendliche plaudern mit Politikern und Stars

Ein Gruppe junger St. Pöltener möchte andere junge Menschen für gesellschaftliche Themen begeistern. Dafür setzen sie sich direkt mit den Politikern in ihrem eigens gegründeten Filmstudio.
Interessieren sich die Jungen noch für Politik? Sebastian Krumböck und Klemens Ruhrhofer aus St. Pölten können die Frage definitiv mit „Ja“ beantworten. Mit fünf anderen Schulfreunden haben sie den Youtube-Kanal „Archer Filmstudios“ aufgebaut, der fernsehreifes Material zeigt. In ihrer Politikreihe treffen sich die Jugendlichen mit heimischen Politikern und interviewen sie vor der Kamera. Vor den bald 18-jährigen Burschen „her“-gesetzt haben sich bereits Persönlichkeiten wie Bürgermeister Matthias Stadler oder Neos-Politikerin Indra Collini. „Wir möchten aber allen Parteien eine Plattform bieten“, betont Klemens gegenüber der „Krone“, obwohl „wir nicht alle von Anfang an offen dafür waren“.
Begann mit „Lernvideos“
Das siebenköpfige Team ist in der 8. Schulstufe und besteht aus Klemens Ruhrhofer, Sebastian Krumböck, Simon Kranawetter, Emily Herzog, Lucia Mickova, Steven und William Tatzer. Vor vier Jahren sollten sie für den Deutschunterrricht Lernvideos entwickeln - geprägt von der Corona-Pandemie gefiel ihnen der Face-to-Face Kontakt mit Menschen immer mehr. „Wir machen gerne Menschen und ihre Geschichten greifbarer“, erzählen sie. Auch das Filmen und Schneiden im Team ist etwas, dass sie jedes Mal freut, besonders „wenn man am Ende ein starkes Ergebnis in den Händen hält“.
„Lebe deinen Traum“
Aber bei Politik soll es nicht bleiben: vor Kurzem plauderten sie mit Radiostar Andi Knoll. Das fertige Interview-Video erscheint am 29. Jänner auf ihrem YouTube Kanal. „Setz die her“ ist dabei das Motto und gleichzeitig der Name des Formats. „Es ist schön zu erleben, wie Menschen wirklich sind, wenn man mit ihnen ganz normal redet“, sagt Klemens über ihre Motivation.
Noch sind es „kleine“ Themen aus St. Pölten, doch die Jugendlichen streben nach Höherem: „Ein Interview in der Hofburg beim Bundespräsidenten wäre natürlich schon etwas richtig Tolles!“ Natürlichen träumen sie auch davon, eines Tages Weltstars zu interviewen „wie Bruno Mars, Post Malone oder Adam Sandler“, sagen sie. „Und gemeinsam können wir das schaffen“.
