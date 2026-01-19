Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Junges Filmteam

Jugendliche plaudern mit Politikern und Stars

Niederösterreich
19.01.2026 11:00
Sebastian Krumböck im Gespräch mit St. Pölten Bürgermeister Matthias Stadler. Die Interviews ...
Sebastian Krumböck im Gespräch mit St. Pölten Bürgermeister Matthias Stadler. Die Interviews sind auf ihrem YouTube Kanal „Archer FilmStudios“ zu sehen.(Bild: Archer Films)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Ein Gruppe junger St. Pöltener möchte andere junge Menschen für gesellschaftliche Themen begeistern. Dafür setzen sie sich direkt mit den Politikern in ihrem eigens gegründeten Filmstudio. 

0 Kommentare

Interessieren sich die Jungen noch für Politik? Sebastian Krumböck und Klemens Ruhrhofer aus St. Pölten können die Frage definitiv mit „Ja“ beantworten. Mit fünf anderen Schulfreunden haben sie den Youtube-Kanal „Archer Filmstudios“ aufgebaut, der fernsehreifes Material zeigt. In ihrer Politikreihe treffen sich die Jugendlichen mit heimischen Politikern und interviewen sie vor der Kamera.  Vor den bald 18-jährigen Burschen „her“-gesetzt haben sich bereits Persönlichkeiten wie Bürgermeister Matthias Stadler oder Neos-Politikerin Indra Collini. „Wir möchten aber allen Parteien eine Plattform bieten“, betont Klemens gegenüber der „Krone“, obwohl „wir nicht alle von Anfang an offen dafür waren“. 

Klemens Ruhrhofer, Sebastian Krumböck, Simon Kranawetter und Emily Herzog. In der Mitte Stargast ...
Klemens Ruhrhofer, Sebastian Krumböck, Simon Kranawetter und Emily Herzog. In der Mitte Stargast Andi Knoll.(Bild: Archer Films)

Begann mit „Lernvideos“
Das siebenköpfige Team ist in der 8. Schulstufe und besteht aus Klemens Ruhrhofer, Sebastian Krumböck, Simon Kranawetter, Emily Herzog, Lucia Mickova, Steven und William Tatzer. Vor vier Jahren sollten sie für den Deutschunterrricht Lernvideos entwickeln - geprägt von der Corona-Pandemie gefiel ihnen der Face-to-Face Kontakt mit Menschen immer mehr. „Wir machen gerne Menschen und ihre Geschichten greifbarer“, erzählen sie. Auch das Filmen und Schneiden im Team ist etwas, dass sie jedes Mal freut, besonders „wenn man am Ende ein starkes Ergebnis in den Händen hält“. 

„Lebe deinen Traum“
Aber bei Politik soll es nicht bleiben: vor Kurzem plauderten sie mit Radiostar Andi Knoll. Das fertige Interview-Video erscheint am 29. Jänner auf ihrem YouTube Kanal. „Setz die her“ ist dabei das Motto und gleichzeitig der Name des Formats. „Es ist schön zu erleben, wie Menschen wirklich sind, wenn man mit ihnen ganz normal redet“, sagt Klemens über ihre Motivation.

Noch sind es „kleine“ Themen aus St. Pölten, doch die Jugendlichen streben nach Höherem: „Ein Interview in der Hofburg beim Bundespräsidenten wäre natürlich schon etwas richtig Tolles!“ Natürlichen träumen sie auch davon, eines Tages Weltstars zu interviewen „wie Bruno Mars, Post Malone oder Adam Sandler“, sagen sie. „Und gemeinsam können wir das schaffen“. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
152.914 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
136.818 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
130.525 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf