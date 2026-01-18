Zwei verletzte Pkw-Fahrer bei Unfall auf A1

Zu einem Zusammenstoß mit schweren Folgen kam es am Sonntag auf der Autobahn bei St. Pölten zwischen zwei Pkw. Die Einsatzkräfte wurden sofort alarmiert und rückten zur Unfallstelle bei Altlengbach aus. Aufgrund der Schwere der Verletzungen der Unfallopfer wurde laut ÖAMTC ein Notarzthubschrauber angefordert.