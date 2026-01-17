Heizraum-Brand: Bewohner hatten Glück im Unglück

Sachschaden, aber keine Verletzten

Durch die Abstrahlwärme des überhitzten Ofens entzündeten sich das daneben gelagerte Anzündholz und Papier. Der Brand beschränkte sich auf den Heizraum und konnte von den Freiwilligen Feuerwehren Feiting und Allerheiligen bei Wildon gelöscht werden, bevor er sich ausbreiten konnte. Die Feuerwehren standen mit insgesamt 38 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.