Heizraum-Brand: Bewohner hatten Glück im Unglück

Am Samstagmorgen kam es zu einem Brand in einem Heizraum in Allerheiligen bei Wildon. Neben dem Ofen gelagertes Papier fing Feuer. Zum Glück konnten die Einsatzkräfte Schlimmeres verhindern.
Gegen 9.50 Uhr kam es im Heizraum eines Einfamilienhauses zu einem Brand. Ersten Erhebungen zufolge hatte die 69-jährige Bewohnerin etwa zwei Stunden zuvor einen Festbrennstoffofen eingeheizt. Sie dürfte dabei vergessen haben, zwischen dem Heizofen und dem angrenzend gelagerten Papier sowie Brennholz einen ausreichenden Sicherheitsabstand einzuhalten.
Sachschaden, aber keine Verletzten
Durch die Abstrahlwärme des überhitzten Ofens entzündeten sich das daneben gelagerte Anzündholz und Papier. Der Brand beschränkte sich auf den Heizraum und konnte von den Freiwilligen Feuerwehren Feiting und Allerheiligen bei Wildon gelöscht werden, bevor er sich ausbreiten konnte. Die Feuerwehren standen mit insgesamt 38 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.
