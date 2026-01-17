Der Biedermann selbst reicht die Zündhölzer

Ein Streichholz und den Willen, es anzuzünden. Mehr braucht es nicht für ein Feuer. So offensichtlich die Dinge aber auch liegen, „Biedermann” Helmut Pucher will nicht bemerken, was die zwei Vagabunden in seinem Keller vorhaben. In Mira Stadlers knalliger Inszenierung von Max Frischs (Jugend-)Theaterklassiker „Biedermann und die Brandstifter” will er als guter Bürger „Ruhe und Frieden, nichts weiter” – und wird so zum Komplizen.