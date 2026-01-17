Mehrere Schwerverletzte bei Unfällen auf Skipisten

Kurz vor der Talstation kreuzten sich die beiden Fahrspuren, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die Frau stürzte, brach sich dabei den Oberarm und zog sich zwei Rippenbrüche sowie mehrere Prellungen zu. Der 55-Jährige erlitt lediglich Prellungen. Die 66-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus nach Reutte geflogen.