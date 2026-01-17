Mehrere Schwerverletzte bei Unfällen auf Skipisten

Gleich mehrere schwere Unfälle auf Tirols Skipisten gab es am Freitag zu verzeichnen. In Ehrwald kollidierten zwei Skifahrer und kamen zu Sturz. Beide wurden verletzt. In Königsleiten sprang ein Snowboarder auf einen Wintersportler und verletzte ihn schwer. Der Rowdy fuhr dann einfach weiter.
Den Anfang machte eine schwere Kollision im Skigebiet Ehrwalder Alm im Tiroler Außerfern. Dort war eine 66-jährige Einheimische gegen 11.30 Uhr von der Bergstation Gaistal auf der blauen Piste Nr. 12 unterwegs. Zeitgleich war auch ein 55-jähriger deutscher Skifahrer dort unterwegs.
Kurz vor der Talstation kreuzten sich die beiden Fahrspuren, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die Frau stürzte, brach sich dabei den Oberarm und zog sich zwei Rippenbrüche sowie mehrere Prellungen zu. Der 55-Jährige erlitt lediglich Prellungen. Die 66-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus nach Reutte geflogen.
Snowboarder sprang auf Skifahrer und fuhr weiter
Nur gut eine Stunde später wurde auch in Königsleiten in der Zillertal Arena ein Schwerverletzter verzeichnet. Ein 32-jähriger Einheimischer war auf der blauen Piste Nr. 53 mit seiner Mutter unterwegs. Da die Frau zu Sturz gekommen war, wollte ihr Sohn zu ihr, um ihr zu helfen.
Dabei krachte ein bislang unbekannter Snowboarder, der über eine Geländekuppe gesprungen war, gegen den 32-Jährigen. Der Mann wurde an der Schulter getroffen und brach sich das linke Schlüsselbein.
Weitere Erhebungen werden durchgeführt.
Der Snowboarder setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung von der Pistenrettung ins Tal gebracht. „Weitere Erhebungen werden durchgeführt“, heißt es seitens der Polizei.
