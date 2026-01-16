Mit der „Krone“ zu mehr Fitness und Gesundheit

Nicht einmal Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl ließ es sich nehmen, am Freitag bei der Eröffnung der „Krone“-Gesund-Tage im Grazer Murpark vorbeizukommen. Er war damit nur die politische Speerspitze all jener Steirerinnen und Steirer, die kamen, um sich bei freiem Eintritt spannende Vorträge zu Wellness, Gesundheit, Sexualität und Vorsorge anzuhören und die Produkte der Aussteller kennenzulernen. Als starken Partner hat sich die „Krone“ dafür die Merkur Versicherung an Bord geholt, die gestern ebenfalls mit tollem Beratungsangebot vor Ort war.