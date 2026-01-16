Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gesund-Tage im Murpark

Mit der „Krone“ zu mehr Fitness und Gesundheit

Steiermark
16.01.2026 17:00
Starker Partner: Auch die Merkur Versicherung ist bei den „Krone“- Gesundtagen heuer mit dabei.
Starker Partner: Auch die Merkur Versicherung ist bei den „Krone“- Gesundtagen heuer mit dabei.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Die „Krone“-Gesund-Tage im Grazer Murpark wurden am Freitag eröffnet: Auch am Samstag gibt es spannende Vorträge und Aussteller mit tollen Produkten.

0 Kommentare

Nicht einmal Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl ließ es sich nehmen, am Freitag bei der Eröffnung der „Krone“-Gesund-Tage im Grazer Murpark vorbeizukommen. Er war damit nur die politische Speerspitze all jener Steirerinnen und Steirer, die kamen, um sich bei freiem Eintritt spannende Vorträge zu Wellness, Gesundheit, Sexualität und Vorsorge anzuhören und die Produkte der Aussteller kennenzulernen. Als starken Partner hat sich die „Krone“ dafür die Merkur Versicherung an Bord geholt, die gestern ebenfalls mit tollem Beratungsangebot vor Ort war.

Und am Samstag gehen die Gesund-Tage im Grazer Murpark ab 9.30 Uhr weiter. Zu Gast sind unter anderem die „Krone“-Beziehungsexpertin Gerti Senger und auch unser Kräuterpfarrer Benedikt. Mit dabei sind unter anderem auch Profi-Beachvolleyballer und Neurowissenschaftler Christoph Dressler und Fitness-Influencerin und Rennfahrerin Corinna Kamper.

+4
Fotos

Aber auch Expertinnen von heimische Institutionen wie der Gesundheitsdrehscheibe und den Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz. Bis 16 Uhr gibt es noch tolle Vorträge und alle Aussteller sind vor Ort. Und Sängerin Berenice, die am Freitag die Gesund-Tage bereits musikalisch eröffnet hat, ist wieder vor Ort und sorgt für ein Grande Finale.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
467.108 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
217.285 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
206.781 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf