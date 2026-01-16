Mit der „Krone“ zu mehr Fitness und Gesundheit

Die „Krone“-Gesund-Tage im Grazer Murpark wurden am Freitag eröffnet: Auch am Samstag gibt es spannende Vorträge und Aussteller mit tollen Produkten.
Nicht einmal Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl ließ es sich nehmen, am Freitag bei der Eröffnung der „Krone“-Gesund-Tage im Grazer Murpark vorbeizukommen. Er war damit nur die politische Speerspitze all jener Steirerinnen und Steirer, die kamen, um sich bei freiem Eintritt spannende Vorträge zu Wellness, Gesundheit, Sexualität und Vorsorge anzuhören und die Produkte der Aussteller kennenzulernen. Als starken Partner hat sich die „Krone“ dafür die Merkur Versicherung an Bord geholt, die gestern ebenfalls mit tollem Beratungsangebot vor Ort war.
Und am Samstag gehen die Gesund-Tage im Grazer Murpark ab 9.30 Uhr weiter. Zu Gast sind unter anderem die „Krone“-Beziehungsexpertin Gerti Senger und auch unser Kräuterpfarrer Benedikt. Mit dabei sind unter anderem auch Profi-Beachvolleyballer und Neurowissenschaftler Christoph Dressler und Fitness-Influencerin und Rennfahrerin Corinna Kamper.
Aber auch Expertinnen von heimische Institutionen wie der Gesundheitsdrehscheibe und den Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz. Bis 16 Uhr gibt es noch tolle Vorträge und alle Aussteller sind vor Ort. Und Sängerin Berenice, die am Freitag die Gesund-Tage bereits musikalisch eröffnet hat, ist wieder vor Ort und sorgt für ein Grande Finale.
