Betrunkener überrollt: Lenkerin hatte keine Chance

In Mistelbach (Niederösterreich) wurde ein 32-jähriger betrunkener Mann, der auf der Straße lag, von einem Pkw überrollt. Die 23-jährige Fahrerin bemerkte ein Holpern und hielt sofort an, wie die Polizei mitteilte. Obwohl der Verletzte dunkel gekleidet war, geht man durch die Unfallaufnahme davon aus, dass die Fahrerin sofort reagiert hat.