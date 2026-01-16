Betrunkener überrollt: Lenkerin hatte keine Chance

In Mistelbach (Niederösterreich) wurde ein 32-jähriger betrunkener Mann, der auf der Straße lag, von einem Pkw überrollt. Die 23-jährige Fahrerin bemerkte ein Holpern und hielt sofort an, wie die Polizei mitteilte. Obwohl der Verletzte dunkel gekleidet war, geht man durch die Unfallaufnahme davon aus, dass die Fahrerin sofort reagiert hat.
Der dunkel gekleidete Mann hatte sich kurz vor dem Unfall, der in den dunklen Abendstunden nach 17.30 Uhr geschah, laut Polizeiangaben auf die Fahrbahn gelegt.
Unfall passierte vor dem Landesklinikum
Der stark alkoholisierte 32-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Landesklinikum Mistelbach eingeliefert. Da der Unfall im Nahbereich des Klinikums passierte – konkret bei der Bushaltestelle am Beginn des Auffahrtsweges – , konnte er schnell versorgt werden. Über die Schwere seiner Verletzungen gibt es derzeit keine Angaben.
