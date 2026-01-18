Stuttgarter „Tatort“ als Therapiestunde für Eltern

In „Ex-It“ sind also die Prioritäten dezent verschoben, was auch für die Ermittler gilt: Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) kommen meistens als Projektionsfläche für die Eheleute zum Einsatz, statt sich um den anstehenden Mordfall zu kümmern. Natürlich kann ein Krimi auch als Gesellschaftskritik taugen, doch in diesem Stuttgarter Fall überlagern sich die Themen so lange, bis die eigentliche Geschichte kaum noch zu sehen ist. Wem ein spannender Mordfall nicht wichtig ist, der kann den Film vielleicht dennoch genießen. Ein Pflichttermin für Krimifans ist „Ex-It“ aber sicher nicht.