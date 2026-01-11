Kölner „Tatort“: In der Oper gibt es echte Leichen

Wie klug es von den Sendungsverantwortlichen ist, zwei derart ähnliche Fälle in so kurzer Zeit fürs Fernsehen zu programmieren, bleibt zu hinterfragen, ansonsten darf man sich im 94. gemeinsamen Fall der rheinländischen Haudegen auf den gewohnten und beliebten Mix aus Situationskomik, offen zur Schau gestellter Routine und zuweilen etwas wirre Handlungssprüngen freuen. Während der finalen Proben zu Haydns „Die Schöpfung“ wird Elli Zander (Ines Lutz) von der Requisite erschossen aufgefunden. Aus dem Fundus fehlt eine Waffe und bei ersten Recherchen wird den beiden Kommissaren schnell klar, im laufenden Betrieb gibt es zahlreiche Animositäten.