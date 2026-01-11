Kölner „Tatort“: In der Oper gibt es echte Leichen

In der Kölner Oper wird während der letzten Proben für Haydns „Die Schöpfung“ gemordet (20.15 Uhr, ORF 2). Das etablierte „Tatort“-Team muss im hochkulturellen Milieu ermitteln und stößt dabei auf überraschend viel Gegenwehr.
Nein, Sie täuschen sich. Es handelt sich nicht um dieselbe Episode wie am Stefanitag nach Weihnachten. „Tatort“-Stammseher werden sich heute Abend jedenfalls stark daran erinnert fühlen, denn während das Münchner Team vor gut zwei Wochen im Theatermilieu ermittelte, tun das Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) in der Kölner Oper. Beide Male gibt es Todesopfer in der Hochkultur, beide Male spielt Alkohol eine nicht unwesentliche Rolle.
Wie klug es von den Sendungsverantwortlichen ist, zwei derart ähnliche Fälle in so kurzer Zeit fürs Fernsehen zu programmieren, bleibt zu hinterfragen, ansonsten darf man sich im 94. gemeinsamen Fall der rheinländischen Haudegen auf den gewohnten und beliebten Mix aus Situationskomik, offen zur Schau gestellter Routine und zuweilen etwas wirre Handlungssprüngen freuen. Während der finalen Proben zu Haydns „Die Schöpfung“ wird Elli Zander (Ines Lutz) von der Requisite erschossen aufgefunden. Aus dem Fundus fehlt eine Waffe und bei ersten Recherchen wird den beiden Kommissaren schnell klar, im laufenden Betrieb gibt es zahlreiche Animositäten.
Wenig später baumelt der Opern-Schuhmacher Willi Köpke (Aljoscha Stadelmann) maskiert und mit einem Strick um den Hals von der Bühnendecke. Der spielte nebenbei in einer Death Metal-Band und wollte eine Metal-Oper inszenieren, die mit seinem Tod zusammenzuhängen scheint. Während Opernintendant Darius Henning (hervorragend: Stephan Grossmann) den Ermittlern eher distanziert und unterkühlt gegenübertritt, wirkt Eva Krüger (Katja Bürkle), die alles und jeden in der Oper wie ihre Westentasche kennt, äußerst zugänglich. Doch der Fall lichtet sich nur langsam ...
Der Opern-„Tatort“ lebt von seiner dramatischen und bildgewaltigen Inszenierung, kann aber nicht über leichte Handlungslücken hinwegtäuschen. Medioker.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.