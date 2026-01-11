Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Protokoll

Kölner „Tatort“: In der Oper gibt es echte Leichen

Unterhaltung
11.01.2026 06:00
In der baufälligen Kölner Oper müssen Ballauf und Schenk mit der nötigen Schutzausrichtung ...
In der baufälligen Kölner Oper müssen Ballauf und Schenk mit der nötigen Schutzausrichtung ermitteln.(Bild: WDR/Thomas Kost)

In der Kölner Oper wird während der letzten Proben für Haydns „Die Schöpfung“ gemordet (20.15 Uhr, ORF 2). Das etablierte „Tatort“-Team muss im hochkulturellen Milieu ermitteln und stößt dabei auf überraschend viel Gegenwehr.

0 Kommentare

Nein, Sie täuschen sich. Es handelt sich nicht um dieselbe Episode wie am Stefanitag nach Weihnachten. „Tatort“-Stammseher werden sich heute Abend jedenfalls stark daran erinnert fühlen, denn während das Münchner Team vor gut zwei Wochen im Theatermilieu ermittelte, tun das Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) in der Kölner Oper. Beide Male gibt es Todesopfer in der Hochkultur, beide Male spielt Alkohol eine nicht unwesentliche Rolle.

Wie klug es von den Sendungsverantwortlichen ist, zwei derart ähnliche Fälle in so kurzer Zeit fürs Fernsehen zu programmieren, bleibt zu hinterfragen, ansonsten darf man sich im 94. gemeinsamen Fall der rheinländischen Haudegen auf den gewohnten und beliebten Mix aus Situationskomik, offen zur Schau gestellter Routine und zuweilen etwas wirre Handlungssprüngen freuen. Während der finalen Proben zu Haydns „Die Schöpfung“ wird Elli Zander (Ines Lutz) von der Requisite erschossen aufgefunden. Aus dem Fundus fehlt eine Waffe und bei ersten Recherchen wird den beiden Kommissaren schnell klar, im laufenden Betrieb gibt es zahlreiche Animositäten.

Wer ist verdächtig, wer nicht? Für die beiden Kommissare sind die handelnden Personen ziemlich ...
Wer ist verdächtig, wer nicht? Für die beiden Kommissare sind die handelnden Personen ziemlich undurchsichtig.(Bild: WDR/Thomas Kost)

Wenig später baumelt der Opern-Schuhmacher Willi Köpke (Aljoscha Stadelmann) maskiert und mit einem Strick um den Hals von der Bühnendecke. Der spielte nebenbei in einer Death Metal-Band und wollte eine Metal-Oper inszenieren, die mit seinem Tod zusammenzuhängen scheint. Während Opernintendant Darius Henning (hervorragend: Stephan Grossmann) den Ermittlern eher distanziert und unterkühlt gegenübertritt, wirkt Eva Krüger (Katja Bürkle), die alles und jeden in der Oper wie ihre Westentasche kennt, äußerst zugänglich. Doch der Fall lichtet sich nur langsam ...

Der Opern-„Tatort“ lebt von seiner dramatischen und bildgewaltigen Inszenierung, kann aber nicht über leichte Handlungslücken hinwegtäuschen. Medioker.

Porträt von Robert Fröwein
Robert Fröwein
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
144.453 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
119.281 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
114.309 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf