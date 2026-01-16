Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kurz darauf geschnappt

Bürgermeisterin verfolgte flüchtigen Ladendieb

Niederösterreich
16.01.2026 11:03
Erfolgreiches Quartett: Stadtpolizeikommandant David Friedl, Bürgermeisterin Carmen ...
Erfolgreiches Quartett: Stadtpolizeikommandant David Friedl, Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli, Büroleiterin Marie-Therese Jutz sowie Stadtpolizeikommandant-Stellvertreterin Birgit Wollenek(Bild: psb/zVg)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Da hat ein Langfinger in Niederösterreich wohl die Rechnung ohne Badens Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli gemacht! Denn die Politikerin war es, die den Mann auf frischer Tat ertappte und die Verfolgung aufnahm. So konnten wenig später die Handschellen klicken.

0 Kommentare

Donnerstagmittag im Herzen von Baden: Jeitler-Cincelli telefonierte gerade mit ihrer Büroleiterin Marie-Therese Jutz, als die Stadtchefin hektische Szenen vor einem Geschäft bemerkte. Eine Mitarbeiterin stritt dort mit einem Mann. Rasch ordnete die Stadtchefin die Szene richtig ein: Der Unbekannte war ein Ladendieb! Und er flüchtete mit einer gestohlenen Damenhandtasche.

Flucht war nur von kurzer Dauer
Jutz eilte sofort aus ihrem Büro und zusammen mit Jeitler-Cincelli nahmen die beiden die Verfolgung des Langfingers auf und alarmierten die Polizei. Wenig später war die Flucht des Mannes auch schon beendet: Er wurde vom Kommandanten der Stadtpolizei David Friedl und seiner Stellvertreterin Birgit Wollenek angehalten und festgenommen.

Bei der Einvernahme zeigte sich der Beschuldigte geständig, er sitzt nun wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls in Untersuchungshaft.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
462.636 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
206.377 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
190.044 mal gelesen
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf