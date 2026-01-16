Bürgermeisterin verfolgte flüchtigen Ladendieb

Da hat ein Langfinger in Niederösterreich wohl die Rechnung ohne Badens Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli gemacht! Denn die Politikerin war es, die den Mann auf frischer Tat ertappte und die Verfolgung aufnahm. So konnten wenig später die Handschellen klicken.
Donnerstagmittag im Herzen von Baden: Jeitler-Cincelli telefonierte gerade mit ihrer Büroleiterin Marie-Therese Jutz, als die Stadtchefin hektische Szenen vor einem Geschäft bemerkte. Eine Mitarbeiterin stritt dort mit einem Mann. Rasch ordnete die Stadtchefin die Szene richtig ein: Der Unbekannte war ein Ladendieb! Und er flüchtete mit einer gestohlenen Damenhandtasche.
Flucht war nur von kurzer Dauer
Jutz eilte sofort aus ihrem Büro und zusammen mit Jeitler-Cincelli nahmen die beiden die Verfolgung des Langfingers auf und alarmierten die Polizei. Wenig später war die Flucht des Mannes auch schon beendet: Er wurde vom Kommandanten der Stadtpolizei David Friedl und seiner Stellvertreterin Birgit Wollenek angehalten und festgenommen.
Bei der Einvernahme zeigte sich der Beschuldigte geständig, er sitzt nun wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls in Untersuchungshaft.
