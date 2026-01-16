Maskierter Hüne überfiel mit Waffe Tankstelle

Horror-Momente für den Angestellten eines Tankstellenshops in Wiener Neustadt (Niederösterreich): Er wurde von einem rund 1,90 Meter großen, maskierten Mann mit der Waffe bedroht. Eine Fahndung nach dem Kriminellen verlief negativ.
Der bislang unbekannte Mann betrat am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr den Tankstellenshop in Wiener Neustadt. Er zückte eine Faustfeuerwaffe und forderte den Angestellten zur Herausgabe von Bargeld auf. Mit der Beute in unbekannter Höhe flüchtete der Täter anschließend in unbekannte Richtung. Der Tankstellenmitarbeiter wurde nicht verletzt, erlitt aber einen Schock.
Schwarze Kapuze, schwarzer Schal
Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Gesucht wird nach einem 1,90 Meter großen, schlanken Mann, der zum Tatzeitpunkt eine schwarze Kapuzenjacke und einen schwarzen Schal bis über die Nase getragen hat.
Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise werden unter 059133/30-3333 erbeten.
