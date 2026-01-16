Maskierter Hüne überfiel mit Waffe Tankstelle

Der bislang unbekannte Mann betrat am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr den Tankstellenshop in Wiener Neustadt. Er zückte eine Faustfeuerwaffe und forderte den Angestellten zur Herausgabe von Bargeld auf. Mit der Beute in unbekannter Höhe flüchtete der Täter anschließend in unbekannte Richtung. Der Tankstellenmitarbeiter wurde nicht verletzt, erlitt aber einen Schock.