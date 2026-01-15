Fäkalien-Attacke ++ Ermittlungen gegen Justizwache

Ein Rumäne bewarf zwölf junge Frauen und zwei Männer mit Fäkalien. Die Verteidigerin des Angeklagten meinte: „Er ist Opfer eines systemischen Mangels.“ Außerdem: Ein Häftling verstarb im Dezember an den Folgen von Verletzungen, zu denen es im Rahmen eines Häftlingstransports gekommen sein dürfte. Nun gibt es Ermittlungen gegen die Justizwache. Die Krone News werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.