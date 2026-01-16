Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wirbel in St. Pölten

Dauerparker in Ladezone: Kritik an Rathauspersonal

Niederösterreich
16.01.2026 05:45
Über mehrere Stunden konnte dieses Magistratsauto in der Ladezone stehen, ohne einen Strafzettel ...
Über mehrere Stunden konnte dieses Magistratsauto in der Ladezone stehen, ohne einen Strafzettel kassiert zu haben. Der Zettel (linkes Bild) gestattet aber laut Polizei kein längeres Parken in Ladezonen.(Bild: Krone KREATIV/zVg)
Porträt von Thomas Werth
Porträt von Petra Weichhart
Von Thomas Werth und Petra Weichhart

Nur kurz halten darf man in der Begegnungszone in der Linzer Straße im St. Pöltner Zentrum. Aber: Gelten für Angestellte der Stadt andere Regeln? Das werfen immer mehr Autofahrer dem Magistrat vor.

0 Kommentare

Freie Stellflächen in der Kurzparkzone von St. Pölten in Niederösterreich sind vor allem direkt im Zentrum hart umkämpft. Jeder Parkplatz, der wegfällt, verschärft diese Situation naturgemäß. Gleich einige waren es, die im Zuge der Umgestaltung der Linzer Straße zur Begegnungszone gestrichen worden sind. Dort ist zwischen 7 und 18 Uhr nämlich nur mehr Halten erlaubt.

Viele „Elterntaxis“
Die Polizei kontrolliert diese seit Ende 2024 bestehende Regelung regelmäßig. Weil sich dort auch das Mary-Ward-Schulzentrum befindet, warten gerade in der Früh und zur Mittagszeit viele „Elterntaxis“. Strafen oder zumindest Aufforderungen, wegzufahren, wenn man nicht nur schnell Ein- oder Aussteigen lässt, stehen an der Tagesordnung.

Die Begegnungszone in der Linzer Straße gilt seit Ende 2024.
Die Begegnungszone in der Linzer Straße gilt seit Ende 2024.(Bild: Christian Krückel)

„Leider wird dabei mit zweierlei Maß gemessen“, ärgern sich jedoch immer mehr Autolenker. Denn gerade Fahrzeuge des Magistrats – das Rathaus befindet sich in unmittelbarer Nähe – würden straffrei oft mehrere Stunden dort stehen. Sie sind aufgrund des Stadtwappens an den Türen gut erkennbar. Hinter der Scheibe liegt zwar meist ein „Fahrzeug im Arbeitseinsatz“-Zettel, laut Polizei sei dieser aber kein Freibrief, um dort über die erlaubte Dauer hinaus zu parken. „Wir strafen auch diese Autos rigoros“, heißt es seitens der Stadtpolizei.

„Künstliche Knappheit ausgenutzt“
Die Realität dürfte aber mitunter eine andere sein. Denn immer wieder werden Magistratsautos für einen längeren Zeitraum ohne Strafzettel gesichtet. „Man schafft künstliche Parkplatz-Knappheit und nutzt diese dann schamlos aus“, wirft ein St. Pöltner dem Magistrat vor.

Lesen Sie auch:
Fehlende Zusage oder fehlende Unterlagen? Der LUP wird vor der Wahl zum Polit-Spielball.
Krone Plus Logo
Wirbel in St. Pölten
Warum der Stadtbus LUP vor dem Stillstand steht
07.01.2026
Wo zahlt man wie?
Verwirrung um Parksysteme auf der Hohen Wand
24.12.2025
In die Irre geführt
Kein freier Parkplatz in „leerer“ Tiefgarage
17.12.2025

Detail am Rande: Die ursprünglichen Parkplätze für Magistratsmitarbeiter in einem Innenhof der Linzer Straße sind seit geraumer Zeit aufgrund einer Baustelle nicht nutzbar, offiziellen Ersatz würde es geben – halt etwas weiter weg.

Knappe Reaktion
Im Rathaus reagiert man nur knapp auf die Vorwürfe: „Parkende Fahrzeuge werden dem Magistrat gemeldet und jedes Mal an die Polizei weitergeleitet. Anzeigen sind nicht bekannt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
460.253 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
203.509 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
185.644 mal gelesen
Krone Plus Logo
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf