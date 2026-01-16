Dauerparker in Ladezone: Kritik an Rathauspersonal

„Leider wird dabei mit zweierlei Maß gemessen“, ärgern sich jedoch immer mehr Autolenker. Denn gerade Fahrzeuge des Magistrats – das Rathaus befindet sich in unmittelbarer Nähe – würden straffrei oft mehrere Stunden dort stehen. Sie sind aufgrund des Stadtwappens an den Türen gut erkennbar. Hinter der Scheibe liegt zwar meist ein „Fahrzeug im Arbeitseinsatz“-Zettel, laut Polizei sei dieser aber kein Freibrief, um dort über die erlaubte Dauer hinaus zu parken. „Wir strafen auch diese Autos rigoros“, heißt es seitens der Stadtpolizei.