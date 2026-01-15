Bub bei Haltestelle von Auto erfasst und verletzt

Fataler Unfall Donnerstagfrüh im Tiroler Unterland: Ein zehnjähriger Schüler wurde im Bereich einer Bushaltestelle von einem Auto angefahren und verletzt. Der Bub musste nach der Erstversorgung vor Ort mit der alarmierten Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 7.30 Uhr in Angath im Tiroler Bezirk Kufstein. Eine 44-jährige Einheimische fuhr laut Polizei mit ihrem Auto an einem in einer Haltestelle stehenden Bus vorbei.
Verletzungen am Bein
„Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem zehnjährigen Buben, der gerade die Straße überqueren wollte“, heißt es vonseiten der Ermittler. Das Kind habe durch die Kollsion Verletzungen am Bein erlitten.
Mit Rettung ins Spital
Die alarmierte Rettung war rasch zur Stelle. Die Einsatzkräfte brachten den Verletzten schließlich ins Bezirkskrankenhaus Kufstein.
