Sohn als Augenzeuge: Forstarbeiter schwer verletzt

Ein 59-jähriger Mann war am Donnerstag gemeinsam mit seinem Sohn mit Waldarbeiten beschäftigt. Aus bislang unbekannter Ursache schnellte ein Baum plötzlich zurück und traf den Senior mit voller Wucht. Sein Sohn reagierte geistesgegenwärtig und setzte sofort die Rettungskette in Gang.
Die Rettungsleitstelle Steiermark alarmierte umgehend das Grüne Kreuz St. Stefan/Stainz, das mit einem First Responder sowie einem Rettungswagen ausrückte. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde zusätzlich der Notarzthubschrauber Christophorus 12 angefordert.
Notarzthubschrauber im Einsatz
In einem koordinierten Einsatz wurde der Schwerverletzte direkt im unwegsamen Gelände notärztlich versorgt. Anschließend erfolgte der rasche Abtransport per Notarzthubschrauber in das LKH Graz, Uniklinik, wo der Mann weiter intensivmedizinisch betreut wird.
