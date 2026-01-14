NÖ und OÖ jagen den „Gipfel“ der Industrie

Die Industriellenvereinigung spricht sich auch bei dieser Gelegenheit für die Anhebung des Pensionsalters aus , und eine moderate Selbstbeteiligung im Gesundheitssystem. Wobei soziale Schwache von letzterer Forderung ausgenommen wären. Es sei außerdem „mehr als zumutbar“ wenn pro Woche statt 38, 5 Stunden 39, 5 Stunden gearbeitet wird. Dies würde das BIP im Land bereits um eine Milliarde Euro steigern und das gesamtwirtschaftliche Potenzial des Landes erhöhen.