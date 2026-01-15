Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schnee und Eis locken

Winterspaß in NÖ abseits von vollen Skipisten

Niederösterreich
15.01.2026 18:50
Alpakawanderungen, Rodelpartien oder traumhafte Winterwanderungen – momentan gibt es in ...
Alpakawanderungen, Rodelpartien oder traumhafte Winterwanderungen – momentan gibt es in Niederösterreich dank ausreichend Schnee viel zu tun.(Bild: Krone KREATIV/Waldviertel Tourismus www.raxalpen.com)
Porträt von Doris Seebacher
Porträt von Franziska Führer
Von Doris Seebacher und Franziska Führer

In Niederösterreich gibt es zahlreiche Aktivitäten, die man derzeit abseits von überfüllten und teuren Skipisten unternehmen kann. Die „Krone“ hat sich umgehört und einige Tipps zusammengetragen ... 

0 Kommentare

Während sich an den Skiliften am Semmering, Annaberg oder am Hochkar die Leute drängeln, hat das weite Land auch zahlreiche andere Aktivitäten, die der frostige und derzeit schneereiche Winter mit sich bringt, zu bieten. 

So sind beispielsweise neben den offiziellen Rodelbahnen am Hirschenkogel/Semmering derzeit auch die Strecke von der Hengsthütte am Schneeberg oder am Anninger in Mödling einsatzbereit. „Dank des kräftigen Schneefalls ist die Strecke vom Sender bis zur Krausten Linde bestens zum Rodeln geeignet“, heißt es dazu auf deren Facebook-Seite. 

Auf der Rax, Bezirk Neunkirchen, am Bärnkopf, Bezirk Zwettl und in St. Aegyd am Neuwalde, Bezirk Lilienfeld, lässt sich Schneeschuhwandern besonders gut erlernen.  

Schneewanderungen im Winterwunderland
Aber auch zahlreiche andere Winterwanderwege rund um den Schneeberg, auf der Hohen Wand oder am Unterberg präsentieren sich momentan wie ein Winterwunderland. Am Unterberg, Bezirk Wiener Neustadt, ist momentan so viel Schnee, dass Tourengeher voll auf ihre Kosten kommen. „Der Schnee glitzert vor der Hütte und das Gulasch steht schon auf dem Herd“, freuen sich auch die Pächter des Schutzhauses Unterberg auf zahlreiche Gäste. 

Im Naturpark Hohe Wand lässt sich die verschneite Landschaft besonders schön in Begleitung von Lamas und Alpakas genießen – vor allem für Kinder ein Erlebnis. 

Winterwunderland Rax ....
Winterwunderland Rax ....(Bild: www.raxalpe.com.)
Schneeschuhwanderungen werden auch als Schnupperkurse angeboten.
Schneeschuhwanderungen werden auch als Schnupperkurse angeboten.(Bild: www.raxalpe.com)
Auch Rodeln ist momentan fast überall möglich.
Auch Rodeln ist momentan fast überall möglich.(Bild: www.raxalpe.com)

Winter auch im Wald- und Weinviertel erleben
Mit Alpakas wandern kann man aber nicht nur auf der Hohen Wand, sondern auch im Waldviertel bei einem Winterspaziergang in den Wanderdörfern Moorbad Harbach und Zwettl am Nebelstein. Alternativ eignen sich die zugefrorenen Naturgewässer in Litschau, Schrems oder Allentsteig für ein paar entspannte Runden in Eislaufschuhen. Wem es draußen zu kalt ist, der erlebt bei einer Führung durch die Privatbrauerei Zwettl oder einem Ausflug in die Amethyst-Welt Maissau einen abwechslungsreichen Tag im Warmen. 

Auch im Weinviertel zeigt sich der Winter von seiner vielfältigen Seite. 
Neben den klassischen Ausflugszielen wie dem Retzer Erlebniskeller, dem Heldenberg oder dem Wildpark Ernstbrunn, ist das Rodeln am Fahndorfer Berg oder ein Ausflug in den Nationalpark Thayatal sehr beliebt. Die Möglichkeit zum Aufwärmen und Entspannen findet man im Thermenresort Laa.

Eine Führung durch die Privatbrauerei Zwettl sorgt für einen informativen Tag im Warmen
Eine Führung durch die Privatbrauerei Zwettl sorgt für einen informativen Tag im Warmen(Bild: Waldviertel Tourismus, sommertage.com)
Mit dem Alpaka durch die verschneite Landschaft in Moorbad Harbach.
Mit dem Alpaka durch die verschneite Landschaft in Moorbad Harbach.(Bild: Waldviertel Tourismus, sommertage.com)

Eislaufen in der Landeshauptstadt
Wer die Energieferien in St. Pölten und Umgebung verbringt, kommt voll auf seine Kosten. Beim „Eiszauber am Domplatz“ können Groß und Klein noch bis 8. Februar auf den Kufen unterwegs sein – am Wochenende begleitet von einer stimmungsvollen „Silent Disco“. Bei Schlechtwetter bietet das Museum Niederösterreich ein vielseitiges Programm mit Familienführungen, interaktiven Ausstellungen und Kreativstationen. Für einen Winterausflug lädt die Mariazellerbahn mit ihren zahlreichen Haltestellen dazu ein, die verschneite Region zu erkunden. 

https://www.wieneralpen.at/rax-seilbahn-winter

https://www.niederoesterreich.at/schneeschuh-schnuppertage

https://www.wieneralpen.at/winterwanderwege

https://www.wieneralpen.at/lama-wanderungen-im-naturpark-hohe-wand

https://www.schigebiet-unterberg.at/

https://www.waldviertel.at/winterangebote

http://therme-laa.at/angebote/
https://www.weinviertel.at/
https://www.stpoeltentourismus.at/
https://www.museumnoe.at/de/

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Nach dem spektakulären Einbruch ist die Sparkasse im deutschen Gelsenkirchen weiter geschlossen.
Coup in Gelsenkirchen
Täter gelangten durch manipulierte Tür in Bank
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
454.552 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
195.082 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
173.972 mal gelesen
Krone Plus Logo
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf