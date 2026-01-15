Winterspaß in NÖ abseits von vollen Skipisten

Auf der Rax, Bezirk Neunkirchen, am Bärnkopf, Bezirk Zwettl und in St. Aegyd am Neuwalde, Bezirk Lilienfeld, lässt sich Schneeschuhwandern besonders gut erlernen.

Schneewanderungen im Winterwunderland

Aber auch zahlreiche andere Winterwanderwege rund um den Schneeberg, auf der Hohen Wand oder am Unterberg präsentieren sich momentan wie ein Winterwunderland. Am Unterberg, Bezirk Wiener Neustadt, ist momentan so viel Schnee, dass Tourengeher voll auf ihre Kosten kommen. „Der Schnee glitzert vor der Hütte und das Gulasch steht schon auf dem Herd“, freuen sich auch die Pächter des Schutzhauses Unterberg auf zahlreiche Gäste.

Im Naturpark Hohe Wand lässt sich die verschneite Landschaft besonders schön in Begleitung von Lamas und Alpakas genießen – vor allem für Kinder ein Erlebnis.