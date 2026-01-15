Winterspaß in NÖ abseits von vollen Skipisten

In Niederösterreich gibt es zahlreiche Aktivitäten, die man derzeit abseits von überfüllten und teuren Skipisten unternehmen kann. Die „Krone“ hat sich umgehört und einige Tipps zusammengetragen ...
Während sich an den Skiliften am Semmering, Annaberg oder am Hochkar die Leute drängeln, hat das weite Land auch zahlreiche andere Aktivitäten, die der frostige und derzeit schneereiche Winter mit sich bringt, zu bieten.
So sind beispielsweise neben den offiziellen Rodelbahnen am Hirschenkogel/Semmering derzeit auch die Strecke von der Hengsthütte am Schneeberg oder am Anninger in Mödling einsatzbereit. „Dank des kräftigen Schneefalls ist die Strecke vom Sender bis zur Krausten Linde bestens zum Rodeln geeignet“, heißt es dazu auf deren Facebook-Seite.
Auf der Rax, Bezirk Neunkirchen, am Bärnkopf, Bezirk Zwettl und in St. Aegyd am Neuwalde, Bezirk Lilienfeld, lässt sich Schneeschuhwandern besonders gut erlernen.
Schneewanderungen im Winterwunderland
Aber auch zahlreiche andere Winterwanderwege rund um den Schneeberg, auf der Hohen Wand oder am Unterberg präsentieren sich momentan wie ein Winterwunderland. Am Unterberg, Bezirk Wiener Neustadt, ist momentan so viel Schnee, dass Tourengeher voll auf ihre Kosten kommen. „Der Schnee glitzert vor der Hütte und das Gulasch steht schon auf dem Herd“, freuen sich auch die Pächter des Schutzhauses Unterberg auf zahlreiche Gäste.
Im Naturpark Hohe Wand lässt sich die verschneite Landschaft besonders schön in Begleitung von Lamas und Alpakas genießen – vor allem für Kinder ein Erlebnis.
Winter auch im Wald- und Weinviertel erleben
Mit Alpakas wandern kann man aber nicht nur auf der Hohen Wand, sondern auch im Waldviertel bei einem Winterspaziergang in den Wanderdörfern Moorbad Harbach und Zwettl am Nebelstein. Alternativ eignen sich die zugefrorenen Naturgewässer in Litschau, Schrems oder Allentsteig für ein paar entspannte Runden in Eislaufschuhen. Wem es draußen zu kalt ist, der erlebt bei einer Führung durch die Privatbrauerei Zwettl oder einem Ausflug in die Amethyst-Welt Maissau einen abwechslungsreichen Tag im Warmen.
Auch im Weinviertel zeigt sich der Winter von seiner vielfältigen Seite.
Neben den klassischen Ausflugszielen wie dem Retzer Erlebniskeller, dem Heldenberg oder dem Wildpark Ernstbrunn, ist das Rodeln am Fahndorfer Berg oder ein Ausflug in den Nationalpark Thayatal sehr beliebt. Die Möglichkeit zum Aufwärmen und Entspannen findet man im Thermenresort Laa.
Eislaufen in der Landeshauptstadt
Wer die Energieferien in St. Pölten und Umgebung verbringt, kommt voll auf seine Kosten. Beim „Eiszauber am Domplatz“ können Groß und Klein noch bis 8. Februar auf den Kufen unterwegs sein – am Wochenende begleitet von einer stimmungsvollen „Silent Disco“. Bei Schlechtwetter bietet das Museum Niederösterreich ein vielseitiges Programm mit Familienführungen, interaktiven Ausstellungen und Kreativstationen. Für einen Winterausflug lädt die Mariazellerbahn mit ihren zahlreichen Haltestellen dazu ein, die verschneite Region zu erkunden.
