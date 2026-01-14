Nachwuchs für die Schiene wird gesucht

ÖBB werden weiblicher

Ob Lokführer, Zugbegleiter, Mechatroniker: „Heute gibt es schon 26 verschiedene Berufe bei uns zu erlernen“, sagt Matthä. Gefragt ist die Elektrotechnik. Bei modernen Railjets geht schon vieles digital – von Bildschirmanzeige bis zur Tür, die durch Sensoren „bemerkt“, ob jemand ein und aus geht. Trotzdem lernen die Lehrlinge den Zug in der Werkstatt in allen seinen Einzelteilen kennen, um im Ernstfall schnell technische Probleme zu erkennen. Ein Viertel der neuen Lehrlinge, die ausgebildet werden, ist heutzutage weiblich. Das ändert auch die Werkstätte in St. Pölten – in den 1990er-Jahren gab es hier noch kaum Damentoiletten, sagt man.