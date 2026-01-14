Nachwuchs für die Schiene wird gesucht

Immer mehr „Babyboomer“ gehen Jahr für Jahr in Pension, auch bei der Bahn rücken immer mehr Junge nach – die ÖBB nehmen bis 2027 nun 300 Lehrlinge mehr als ursprünglich geplant auf.
Vereiste Gleise bei Schnee und Sturm: Die vergangenen Tage waren wohl die stressigsten für Bahnmitarbeiter. Noch dazu befinden sich die ÖBB „mitten im Generationenwandel“, sagt Andreas Matthä, der seit 2016 Vorstand ist. Die „Krone“ sah sich am Dienstag bei der Ausbildungsstätte in St. Pölten um, die es seit 1991 gibt. Auch in Wien, Linz und Graz gibt es größere Lehrwerkstätten. In allen soll ein Paket von fünf Millionen Euro bis 2027 in die investiert werden, heißt es von Mobilitätsminister Peter Hanke und Arbeitsministerin Korinna Schumann.
Österreich geht mit gutem Beispiel voran, wenn es um die Lehre geht.
Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ)
Bild: Martin A. Jöchl
Lehre braucht besseres Image
In den vergangenen Jahren in Österreich sank die Anzahl an Ausbildungsbetrieben und Lehrlingen in Österreich. Dieses Image soll wieder aufgewertet werden, betonen die roten Minister in der ÖBB-Werkstätte. Denn es gibt ein landesweites Loch bei Fachkräften, das vor allem durch Lehrstellen gestopft werden kann. Allein bei der ÖBB werden pro Jahr 4100 neue Beschäftigte gesucht.
ÖBB werden weiblicher
Ob Lokführer, Zugbegleiter, Mechatroniker: „Heute gibt es schon 26 verschiedene Berufe bei uns zu erlernen“, sagt Matthä. Gefragt ist die Elektrotechnik. Bei modernen Railjets geht schon vieles digital – von Bildschirmanzeige bis zur Tür, die durch Sensoren „bemerkt“, ob jemand ein und aus geht. Trotzdem lernen die Lehrlinge den Zug in der Werkstatt in allen seinen Einzelteilen kennen, um im Ernstfall schnell technische Probleme zu erkennen. Ein Viertel der neuen Lehrlinge, die ausgebildet werden, ist heutzutage weiblich. Das ändert auch die Werkstätte in St. Pölten – in den 1990er-Jahren gab es hier noch kaum Damentoiletten, sagt man.
