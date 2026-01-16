Vorteilswelt
Wanderbare Steiermark

Ein Sonnenplatz auf der winterlichen Stubalpe

Steiermark
16.01.2026 11:00
Dem Himmel sehr nah fühlt man sich bei dieser gut dreistündigen Schneeschuhtour.
Dem Himmel sehr nah fühlt man sich bei dieser gut dreistündigen Schneeschuhtour.(Bild: Weges)
Porträt von Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Von Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti

Eine Schneeschuhwanderung im Wintersportgebiet Salzstiegl vom Hirschegger Sattel über die Rosseben bis zum Speikkogel unternehmen wir diesmal mit den „Krone“-Wanderladys Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti.

Die Mittelgebirgslandschaft rund um den Hirschegger Sattel mit den breiten Bergrücken oberhalb der Baumgrenze bietet gute Voraussetzungen für Schneeschuhtouren – sowohl für kurze Runden als auch für ausgedehnte Höhenwanderungen. In der Steiermark haben sich in den letzten Jahren immer mehr Winterdestinationen herauskristallisiert, in denen Wandern im Schnee bewusst beworben wird – so auch das Ski- und Rodelziel Salzstiegl.

Besonders bei Sonnenschein und Neuschnee bietet sich hier eine Szenerie wie aus dem Bilderbuch.
Besonders bei Sonnenschein und Neuschnee bietet sich hier eine Szenerie wie aus dem Bilderbuch.(Bild: Weges)

Dank der Nähe zum Skigebiet, vorhandener Spuren und der offenen Geländeform ab dem Windrad bietet die Tour auf den Speikkogel – bei entsprechender Sicht – auch für weniger erfahrene Schneeschuhwanderer eine sichere Orientierung. Bei stabiler Wetterlage und guten Schneeverhältnissen kann die Wanderung in Richtung Ameringkogel beliebig verlängert werden – eine Höhenwanderung, die im Winter ein besonderes Erlebnis darstellt.

Fazit: Wandern auf der Sonnenterrasse zwischen Ober- und Weststeiermark.

Elisabeth Zienitzer (li.) und Silvia Sarcletti haben wieder eine tolle Tour für unsere Leser ...
Elisabeth Zienitzer (li.) und Silvia Sarcletti haben wieder eine tolle Tour für unsere Leser zusammengestellt.(Bild: Weges)

Wir starten beim Salzstiegelhaus (1553 m) und folgen dem Wanderweg, der zunächst auf einer Zufahrtspiste leicht bergauf führt. Kurz darauf zweigt der Weg rechts in den Wald ab. Nach einer Steigung erreichen wir eine große Lichtung – hier sehen wir das Windrad sowie rechts davon den Rücken, der zum Speikkogel verläuft. Wir wandern am Pistenrand in Richtung Windrad, umrunden den Speicherteich (1713 m) und gehen am Windrad vorbei (Achtung bei Vereisung, Eisabwurf möglich).

Daten & Fakten

  • Wanderdaten: ca. 6,4 km/ 520 Höhenmeter/ Gehzeit ca. 3.30 Stunden.
  • Anforderungen: bis zum Windrad angenehme Steigung, danach steilerer Anstieg; die Orientierung ist bei guten Sichtverhältnissen leicht.
  • Ausgangspunkt: Parkplatz beim Salzstiegelhaus, 8741 Weißkirchen, Kothgraben 3.
  • Einkehrmöglichkeit: Salzstiegelhaus, salzstiegelhaus.at
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv.

Der Weg verläuft nun in gerader Linie über freies Gelände und führt auf den weitläufigen Rücken des Speikkogels. Vom höchsten Punkt auf 1993 Metern wandern wir zum Gipfelkreuz, das rund 500 Meter südöstlich auf 1979 Metern liegt.

Der Abstieg erfolgt entlang der bekannten Aufstiegsroute.

