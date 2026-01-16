Ein Sonnenplatz auf der winterlichen Stubalpe

Wir starten beim Salzstiegelhaus (1553 m) und folgen dem Wanderweg, der zunächst auf einer Zufahrtspiste leicht bergauf führt. Kurz darauf zweigt der Weg rechts in den Wald ab. Nach einer Steigung erreichen wir eine große Lichtung – hier sehen wir das Windrad sowie rechts davon den Rücken, der zum Speikkogel verläuft. Wir wandern am Pistenrand in Richtung Windrad, umrunden den Speicherteich (1713 m) und gehen am Windrad vorbei (Achtung bei Vereisung, Eisabwurf möglich).