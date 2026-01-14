Schladming-Empfang am Dachstein mit Zündstoff

Der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek lädt im Rahmen des Nightrace aufs Dach der Steiermark – und erntet damit in Schladming Unverständnis.
Das Nightrace in Schladming hat sich über die Jahrzehnte einen legendären Ruf erarbeitet. Zehntausende Wintersportfans zieht’s jährlich ins Ennstal, und die sorgen für eine Ski-Party, die im Weltcup ihresgleichen sucht. Alljährlicher Fixpunkt war auch der Empfang des Landeshauptmanns am Slalomtag auf der nicht minder legendären Schafalm.
Doch FPÖ-Chef Mario Kunasek macht mit dieser Tradition nun Schluss. Er lädt heuer Montagabend zum „Gipfeltreffen“ auf den Dachstein. „Der Hauptgrund war, dass es schon so viele Events in Schladming gegeben hat – darum jetzt die neue Idee, diese zusammenzufassen“, heißt es auf „Krone“-Anfrage aus dem Büro des Landeshauptmanns. „Wir möchten aber betonen, dass dies eine gemeinsame Veranstaltung des Landes mit den Planai-Bahnen, der Gemeinde, dem WSV als Veranstalter und dem Tourismusverband ist.“
In der steirischen Ski-Metropole sind von dem Umzug nicht alle begeistert. „Der Dachstein hat mit dem Nightrace genau gar nichts zu tun und ist ja nicht einmal in Schladming“, bekam die „Krone“ bei einem Rundruf etwa zu hören. Originell finden auch viele, dass der Empfang zeitgleich mit der Startnummernauslosung über die Bühne geht.
Gala aus Kostengründen abgesagt
„Es ist eben eine Veränderung gewünscht worden. Wir haben unsere Ideen eingebracht, diese sind aber offensichtlich nicht auf Wohlwollen gestoßen. Aber es heißt ja nicht, dass das jetzt für immer so bleiben muss“, sagt Hansjörg Stocker, der Präsident des WSV Schladming. Er macht auch kein Hehl daraus, dass die traditionelle Gala im Sporthotel Royer heuer aus Kostengründen abgesagt werden musste – der jährliche Abgang war für den WSV alleine nicht mehr zu stemmen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.