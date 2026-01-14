Vorteilswelt
Neuer Ort

Schladming-Empfang am Dachstein mit Zündstoff

Steiermark
14.01.2026 07:00
Beim Nightrace in Schladming verwandeln alljährlich Zehntausende Skifans die Planai in einen ...
Beim Nightrace in Schladming verwandeln alljährlich Zehntausende Skifans die Planai in einen Hexenkessel.(Bild: GEPA)

Der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek lädt im Rahmen des Nightrace aufs Dach der Steiermark – und erntet damit in Schladming Unverständnis.

0 Kommentare

Das Nightrace in Schladming hat sich über die Jahrzehnte einen legendären Ruf erarbeitet. Zehntausende Wintersportfans zieht’s jährlich ins Ennstal, und die sorgen für eine Ski-Party, die im Weltcup ihresgleichen sucht. Alljährlicher Fixpunkt war auch der Empfang des Landeshauptmanns am Slalomtag auf der nicht minder legendären Schafalm.

Doch FPÖ-Chef Mario Kunasek macht mit dieser Tradition nun Schluss. Er lädt heuer Montagabend zum „Gipfeltreffen“ auf den Dachstein. „Der Hauptgrund war, dass es schon so viele Events in Schladming gegeben hat – darum jetzt die neue Idee, diese zusammenzufassen“, heißt es auf „Krone“-Anfrage aus dem Büro des Landeshauptmanns. „Wir möchten aber betonen, dass dies eine gemeinsame Veranstaltung des Landes mit den Planai-Bahnen, der Gemeinde, dem WSV als Veranstalter und dem Tourismusverband ist.“

Landeshauptmann Mario Kunasek (Mitte) ist ein großer Sportfan und war im Vorjahr fast mit der ...
Landeshauptmann Mario Kunasek (Mitte) ist ein großer Sportfan und war im Vorjahr fast mit der kompletten Landesregierung noch auf der Planai in der Schafalm. Heuer verlegte er den Empfang auf den Dachstein.(Bild: Christian Jauschowetz)

In der steirischen Ski-Metropole sind von dem Umzug nicht alle begeistert. „Der Dachstein hat mit dem Nightrace genau gar nichts zu tun und ist ja nicht einmal in Schladming“, bekam die „Krone“ bei einem Rundruf etwa zu hören. Originell finden auch viele, dass der Empfang zeitgleich mit der Startnummernauslosung über die Bühne geht.

Gala aus Kostengründen abgesagt
„Es ist eben eine Veränderung gewünscht worden. Wir haben unsere Ideen eingebracht, diese sind aber offensichtlich nicht auf Wohlwollen gestoßen. Aber es heißt ja nicht, dass das jetzt für immer so bleiben muss“, sagt Hansjörg Stocker, der Präsident des WSV Schladming. Er macht auch kein Hehl daraus, dass die traditionelle Gala im Sporthotel Royer heuer aus Kostengründen abgesagt werden musste – der jährliche Abgang war für den WSV alleine nicht mehr zu stemmen.

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
Steiermark

Newsletter
Top-3

