Schladming-Empfang am Dachstein mit Zündstoff

Gala aus Kostengründen abgesagt

„Es ist eben eine Veränderung gewünscht worden. Wir haben unsere Ideen eingebracht, diese sind aber offensichtlich nicht auf Wohlwollen gestoßen. Aber es heißt ja nicht, dass das jetzt für immer so bleiben muss“, sagt Hansjörg Stocker, der Präsident des WSV Schladming. Er macht auch kein Hehl daraus, dass die traditionelle Gala im Sporthotel Royer heuer aus Kostengründen abgesagt werden musste – der jährliche Abgang war für den WSV alleine nicht mehr zu stemmen.