Trauer um 15-Jährigen

Jung-Floriani wurde plötzlich aus Leben gerissen

Niederösterreich
14.01.2026 09:15
Trauer um den engagierten Feuerwehrmann Alexander Teufl.
Trauer um den engagierten Feuerwehrmann Alexander Teufl.(Bild: FF Scheibbs)

Tiefe Trauer und Fassungslosigkeit herrschen nach dem plötzlichen Tod des erst 15-jährigen Feuerwehrmitglieds Alexander Teufl im Mostviertel. Er absolvierte gerade eine Kochlehre im Haubenlokal Hueber in Bründl.

„Dieser Jahresbeginn hat bei vielen hier einen unermesslich tiefen Schmerz hinterlassen“, schildert ein enger Weggefährte des Burschen. Am 3. Jänner wurde Alexander Teufl aus Scheibbs kurz vor seinem 16. Geburtstag aus dem Leben gerissen. Ein plötzlicher medizinischer Notfall nahm den engagierten Jugendlichen unerwartet aus der Mitte seiner Liebsten.

Alexander war Kochlehrling im Haubenlokal Hueber in Bründl und lebte auch seine zweite große Leidenschaft mit ganzem Herzen: den Einsatz bei der Freiwilligen Feuerwehr in seiner Heimatstadt. Trotz seines jungen Alters war Alexander ein Floriani durch und durch.

„Auf Alex war stets Verlass“
Schon in der Feuerwehrjugend hatte er außergewöhnliches Engagement gezeigt. Konsequent bildete er sich weiter und absolvierte alle erforderlichen Kurse für den Dienst in der Einsatztruppe. „Auf Alex war stets Verlass“, heißt es auf der Facebook-Seite der Scheibbser Feuerwehr. Sein plötzlicher Tod hinterlasse eine tiefe Lücke.

Die Trauerfeierlichkeiten für Alexander Teufl finden am Freitag, 23. Jänner, in der Stadtpfarrkirche von Scheibbs statt. Um 13.30 Uhr wird für den Verstorbenen gebetet, um 14 Uhr beginnt das Requiem, danach erfolgt die Verabschiedung auf dem Kirchenplatz. Mit einem letzten Salut und „Gut Wehr“ werden auch die Feuerwehrkameraden dem Sarg folgen. „Wir alle in der Feuerwehrfamilie werden Alexander ein ehrendes Andenken bewahren“, so Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
