Jung-Floriani wurde plötzlich aus Leben gerissen

Die Trauerfeierlichkeiten für Alexander Teufl finden am Freitag, 23. Jänner, in der Stadtpfarrkirche von Scheibbs statt. Um 13.30 Uhr wird für den Verstorbenen gebetet, um 14 Uhr beginnt das Requiem, danach erfolgt die Verabschiedung auf dem Kirchenplatz. Mit einem letzten Salut und „Gut Wehr“ werden auch die Feuerwehrkameraden dem Sarg folgen. „Wir alle in der Feuerwehrfamilie werden Alexander ein ehrendes Andenken bewahren“, so Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.