Seit 1. Jänner 2026 ist der geringfügige Zuverdienst zum Arbeitslosengeld bzw. zur Notstandhilfe eingeschränkt. Dann dürfen nur noch bestimmte Gruppen ein geringfügiges Dienstverhältnis ausüben und gleichzeitig Arbeitslosengeld beziehen. Personen, die mindestens 26 Wochen neben ihrem vollversicherten Dienstverhältnis eine geringfügige Beschäftigung ausüben, dürfen diese auch nach Ende des vollversicherten Dienstverhältnisses weiterhin ausüben.