Große Trauer um Tiroler Tanzpionier Ferry Polai

Ein ganz Großer der heimischen Tanz-Szene ist nicht mehr: Ferry Polai – mehrfacher Staatsmeister, Pionier und Gründer der bekannten Tanzschule Polai in Innsbruck – ist am Sonntag im Alter von 81 Jahren verstorben. Das gab die Familie auf Social Media bekannt.
„In tiefer Trauer geben wir bekannt, dass unser Seniorchef Ferry Polai verstorben ist“, hieß es am Sonntag auf Facebook. Und weiter: „Gemeinsam mit seiner Frau Waltraud gründete er 1978 die Tanzschule Polai und prägte sie über Jahrzehnte mit großer Leidenschaft, Hingabe und Menschlichkeit.“
„Tanzen war unser Lebensinhalt“
„Als sechsfache österreichische Staatsmeister und mehrfache Meister der Professionals ist Tanzen seit 1966 unser Lebensinhalt“, steht auf der Webseite der Tanzschule über das Ehepaar Polai.
Nach Beendigung der aktiven Tanzsportkarriere und der Gründung der Tanzschule „haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Freude am Tanzen an Andere weiterzugeben. Generationen von Tirolern – und darauf sind wir sehr stolz – haben schon bei uns erlebt, wie schön es ist, sich zu zweit zu Musik zu bewegen und die Sprache des Körpers zu erlernen“, heißt es weiter.
Tochter wirkte bei „Dancing Stars“ mit
Auch im hohen Alter unterrichtete Ferry Polai noch in der Tanzschule. „Er war nicht nur ein prägender Teil unserer Tanzschule, sondern auch ein Mensch, der weit darüber hinaus mit großem Engagement gewirkt hat. Wir werden ihn stets in unserem Herzen tragen und sein Andenken bewahren“, schrieben seine Frau Waltraud und Tochter Julia, die unter anderem auch schon bei der ORF-Sendung „Dancing Stars“ als Profitänzerin mitwirkte.
