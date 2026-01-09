Tiroler Service für Scheich und Formel 1-Zirkus

Die Tage (und Nächte) sind lang, die Liste für Vorschriften und Aufgaben umfasst 30 Seiten. Und unter den Gästen befindet sich neben der königlichen Familie und dem Who-is-Who des Formel-1-Zirkus auch so mancher Milliardär wie Bill Gates oder der bekannte Rapper „Snoop Dog“. „Toll war auch, dass wir Zugang zu fast allen Bereichen am Areal hatten – sogar auf die Rennstrecke durften wir dank unserer Akkreditierung“, kommt die Direktorin ins Schwärmen. In Summe waren für Do & Co in den Emiraten 1500 Mitarbeiter im Einsatz. Diese wurden – zusammen mit den Tirolern – in einem eigenen Zelt bestens versorgt und verpflegt.