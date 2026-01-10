Zwei Staatsmeister punkten mit Gartengestaltung

Noah Knapp aus Tullnerbach und Simon Berner aus Gföhl konnten erstmals den Titel nach Niederösterreich holen. 2027 treten die beiden bei den EuroSkills in Düsseldorf an.
Ihren „Grünen Daumen“ stellten zwei Lehrlinge der Gartenbauschule Langenlois unter Beweis. Bei den AustrianSkills in Salzburg – hier wurden die neuen Staatsmeister in 48 Berufen gekürt – setzten sich die beiden mit ihren Spitzenleistungen gegen die Konkurrenz durch. „Die beiden frisch gebackenen Staatsmeister Noah Knapp und Simon Berner sicherten sich unter rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern den Titel ‘Best of Austria‘ und stehen damit an der Spitze“, freut sich Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Damit stellte aber auch die Gartenbauschule in Langenlois ihr Können als Talentschmiede für die grünen Berufe einmal mehr unter Beweis. Unter Leitung von Gartengestalter Helmut Schieder und Betriebsleiter Christian Kittenberger liefen die Vorbereitungen.
Erst im Vorjahr wurde mit Manuel Bender in Frankreich der weltbeste Florist gestellt. Auch er siegte zuvor bei den AustrianSkills. Zudem gab es 2024 zwei Europameistertitel im Gartenbau für Langenlois. „Die Erfolgsgeschichte der Absolventen der Gartenbauschule wird somit eindrucksvoll fortgeschrieben“, freut sich Direktor Andreas Kovac. 2027 werden nun Noah Knapp aus Tullnerbach und Simon Berner aus Gföhl Österreich bei den EuroSkills in Düsseldorf vertreten.
