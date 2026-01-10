Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Best of Austria“

Zwei Staatsmeister punkten mit Gartengestaltung

Niederösterreich
10.01.2026 09:15
Gartenbauschule Langenlois gilt nicht zu Unrecht als Talentschmiede für grüne Berufe ...
Gartenbauschule Langenlois gilt nicht zu Unrecht als Talentschmiede für grüne Berufe (Symbolbild)(Bild: Wolfgang Spitzbart)

Noah Knapp aus Tullnerbach und Simon Berner aus Gföhl konnten erstmals den Titel nach Niederösterreich holen. 2027 treten die beiden bei den EuroSkills in Düsseldorf an. 

0 Kommentare

Ihren „Grünen Daumen“ stellten zwei Lehrlinge der Gartenbauschule Langenlois unter Beweis. Bei den AustrianSkills in Salzburg – hier wurden die neuen Staatsmeister in 48 Berufen gekürt – setzten sich die beiden mit ihren Spitzenleistungen gegen die Konkurrenz durch. „Die beiden frisch gebackenen Staatsmeister Noah Knapp und Simon Berner sicherten sich unter rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern den Titel ‘Best of Austria‘ und stehen damit an der Spitze“, freut sich Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Damit stellte aber auch die Gartenbauschule in Langenlois ihr Können als Talentschmiede für die grünen Berufe einmal mehr unter Beweis. Unter Leitung von Gartengestalter Helmut Schieder und Betriebsleiter Christian Kittenberger liefen die Vorbereitungen.

Die beiden Staatsmeister Noah Knapp und Staatsmeister Simon Berner mit Landesrätin ...
Die beiden Staatsmeister Noah Knapp und Staatsmeister Simon Berner mit Landesrätin Teschl-Hofmeister.(Bild: Jürgen Mück)

Erst im Vorjahr wurde mit Manuel Bender in Frankreich der weltbeste Florist gestellt. Auch er siegte zuvor bei den AustrianSkills. Zudem gab es 2024 zwei Europameistertitel im Gartenbau für Langenlois. „Die Erfolgsgeschichte der Absolventen der Gartenbauschule wird somit eindrucksvoll fortgeschrieben“, freut sich Direktor Andreas Kovac. 2027 werden nun Noah Knapp aus Tullnerbach und Simon Berner aus Gföhl Österreich bei den EuroSkills in Düsseldorf vertreten. 

Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
140.723 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.388 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
115.052 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf