Zwei Staatsmeister punkten mit Gartengestaltung

Ihren „Grünen Daumen“ stellten zwei Lehrlinge der Gartenbauschule Langenlois unter Beweis. Bei den AustrianSkills in Salzburg – hier wurden die neuen Staatsmeister in 48 Berufen gekürt – setzten sich die beiden mit ihren Spitzenleistungen gegen die Konkurrenz durch. „Die beiden frisch gebackenen Staatsmeister Noah Knapp und Simon Berner sicherten sich unter rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern den Titel ‘Best of Austria‘ und stehen damit an der Spitze“, freut sich Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Damit stellte aber auch die Gartenbauschule in Langenlois ihr Können als Talentschmiede für die grünen Berufe einmal mehr unter Beweis. Unter Leitung von Gartengestalter Helmut Schieder und Betriebsleiter Christian Kittenberger liefen die Vorbereitungen.