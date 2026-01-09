Bei eisiger Kälte ins brandheiße Wahlkampf-Finale

„Der ist nicht dafür gemacht...“

Der ÖVP, die gegen das Wachstum der Stadt mobil macht, richtete Stadler aus: „Wachstum ist keine Schande. Wer sich vor einem Prozent Wachstum fürchtet, der ist nicht dafür gemacht, eine Stadt zu führen.“ Dass ÖVP-Spitzenkandidat Florian Krumböck ebenso wie Martin Antauer (FPÖ) in der Landespolitik tätig ist, kritisierte Stadler ebenfalls: „Wir Genossen haben alle nur ein Mandat und haben daher keine Konflikte bei der Abstimmung.“ Beifall erhielt Stadler unter anderem von Landesparteichef Sven Hergovich, Landesrätin Eva Prischl, Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander und EU-Abgeordnetem Günther Sidl.