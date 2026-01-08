Naturkatastrophen: Frühzeitig Vorzeichen erkennen

Daten von ESA-Satelliten

In Kooperation unter anderem mit der GeoSphere Austria und unter Nutzung von Satellitendaten der Europäischen Weltraumorganisation ESA sollen Gefahren – etwa Bewegungen im Fels – detektiert, das Risiko bewertet und Vorsorgemaßnahmen umgesetzt werden. „Jede Veränderung lässt sich mit dem Programm früh entdecken“, betonte Tirols Landeshauptmann Anton Mattle. „Somit kann man auch gezieltere und schnellere Maßnahmen setzen.“