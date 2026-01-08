Welle von gefälschten Bank-Nachrichten in Tirol

Polizei gibt Tipps

Die Polizei gibt deshalb Tipps, um nicht auf die Tricks der Betrüger hereinzufallen. „Ignorieren Sie derartige SMS, E-Mails oder Anrufe“, heißt es. Zudem sollte man keinem Link folgen, um auf die Seite des angegebenen Unternehmens zu gelangen. Auch Fernwartetools auf dem PC oder Mobiltelefon sollten nicht installiert werden. Im Schadensfall sollte man unbedingt den Vorfall bei der Bank melden und Anzeige bei der Polizei erstatten.