Autolenker (20) prallte mit voller Wucht gegen Bus

Einen Omnibus, der verkehrsbedingt hatte anhalten müssen, übersah am Dienstag ein 20-jähriger Autolenker in Ehrwald. Durch die Wucht des Anpralls wurde der Bus auf ein vor diesem stehendes Auto geschoben.
Am Dienstag gegen 13.30 Uhr kam es auf der Ehrwalder Bundesstraße zu einem Auffahrunfall. Ein 43‑jähriger deutscher Pkw-Lenker hatte verkehrsbedingt anhalten müssen. Ein nachfolgender 59‑jähriger österreichischer Buslenker stoppte ebenfalls.
Bus durch Anprall nach vorne geschoben
Ein 20‑jähriger deutscher Pkw-Lenker, der hinter dem Omnibus fuhr, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen den Bus. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Omnibus auf das vor diesem stehende Fahrzeug geschoben.
Der Buslenker wurde leicht verletzt, weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Am Omnibus sowie am Fahrzeug des 20‑Jährigen entstand erheblicher Sachschaden, am Pkw des 43‑Jährigen leichter Sachschaden.
