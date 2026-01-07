9000 Anfragen: Familienland gibt Hilfestellungen

Neben der Familienland-App steht auch ein umfassender Online-Ratgeber bei Fragen in allen Lebensphasen zur Verfügung: mit kompakten Informationen zu Kinderwunsch, Förderungen, Kindergarten, Bildung und Ausbildung bis hin zu Rat in Notlagen. „Familie bedeutet Halt und Unterstützung. Unsere Aufgabe ist es, den Familien als verlässlicher Partner zur Seite zu stehen und sie in all ihren Facetten bestmöglich zu begleiten“, so Geschäftsführerin Barbara Trettler.