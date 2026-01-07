9000 Anfragen: Familienland gibt Hilfestellungen

Ein neuer Online-Ratgeber bietet ab sofort kompakte Informationen zu allen Familienfragen – vom Kinderwunsch bis hin zu Unterstützung in Notlagen.
Das Familienland NÖ ist erste Anlaufstelle für alle Fragen und Anliegen rund um das Familienleben. Rund 9000 Mal wurde das Angebot im Vorjahr genutzt – mit ebenso vielen Anfragen zu Themen wie dem Familienland-Pass mit seinen über 500 Partnerbetrieben, zu schulischer Tagesbetreuung, speziellen Förderungen oder anderen individuellen Herausforderungen.
Neben der Familienland-App steht auch ein umfassender Online-Ratgeber bei Fragen in allen Lebensphasen zur Verfügung: mit kompakten Informationen zu Kinderwunsch, Förderungen, Kindergarten, Bildung und Ausbildung bis hin zu Rat in Notlagen. „Familie bedeutet Halt und Unterstützung. Unsere Aufgabe ist es, den Familien als verlässlicher Partner zur Seite zu stehen und sie in all ihren Facetten bestmöglich zu begleiten“, so Geschäftsführerin Barbara Trettler.
Nähere Informationen unter www.familienland.at
