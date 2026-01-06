Masche für Masche ein Stück Menschlichkeit

Idee entstand in der Corona-Zeit

Was während der Corona-Zeit 2020 mit einer einfachen Idee begonnen hatte - kleine, 14 mal 14 Zentimeter große Fleckerl zu häkeln oder zu stricken – wuchs rasch zu einer Welle der Solidarität heran. Rund 1500 Menschen aus ganz Österreich machten mit, mehr als 400.000 Fleckerl wurden gefertigt. Daraus entstanden Decken, Schals und wärmende Begleiter für Menschen, die es im Leben oft schwerer haben: für Einzelpersonen ebenso wie für Pflege- und Behinderteneinrichtungen.