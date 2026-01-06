Vorteilswelt
Beherzte Aktion

Masche für Masche ein Stück Menschlichkeit

Niederösterreich
06.01.2026 19:00
Monika Nemetz-Roither mit Johanna Mikl-Leitner im Landhaus in St. Pölten.
Monika Nemetz-Roither mit Johanna Mikl-Leitner im Landhaus in St. Pölten.(Bild: NLK Pfeiffer)

Einen roten Teppich der Hilfsbereitschaft brachten jetzt die „Wollweiber“ aus Böheimkirchen ins Landhaus!

Wenn aus Wolle Wärme wird – und aus vielen Händen ein großes Herz: Die „Wollweiber“-Initiative rund um die Böheimkirchner Unternehmerin Monika Nemetz-Roither hat in der Weihnachtszeit ihren feierlichen Abschluss gefunden.

Im Landhaus überreichte sie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ein ganz besonderes Symbol dieser außergewöhnlichen Bewegung: einen roten Häkelteppich, 20 Meter lang, zwei Meter breit – ein stiller Riese voller Geschichten, der künftig für den guten Zweck eingesetzt wird.

Idee entstand in der Corona-Zeit
Was während der Corona-Zeit 2020 mit einer einfachen Idee begonnen hatte - kleine, 14 mal 14 Zentimeter große Fleckerl zu häkeln oder zu stricken – wuchs rasch zu einer Welle der Solidarität heran. Rund 1500 Menschen aus ganz Österreich machten mit, mehr als 400.000 Fleckerl wurden gefertigt. Daraus entstanden Decken, Schals und wärmende Begleiter für Menschen, die es im Leben oft schwerer haben: für Einzelpersonen ebenso wie für Pflege- und Behinderteneinrichtungen.

Der 20 Meter lange rote Teppich der „Wollweiber“ soll für einen caritaiven Zweck eingesetzt ...
Der 20 Meter lange rote Teppich der „Wollweiber“ soll für einen caritaiven Zweck eingesetzt werden.(Bild: NLK Pfeiffer)

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zeigte sich tief bewegt: „Jedes einzelne Fleckerl steht für Mitgefühl, Zusammenhalt und Hoffnung. Gemeinsam sind daraus Werke entstanden, die weit mehr wärmen als nur den Körper.“ Worte, die bleiben - genau wie die Wirkung der Initiative.

Weitere Projekte sind geplant
Der rote Teppich steht nun sinnbildlich für all das, was die „Wollweiber“ Masche für Masche geschaffen haben: Nähe in Zeiten der Distanz, Wärme in kalten Momenten, Menschlichkeit im Alltag. Auch wenn die Initiative offiziell endet, lebt ihr Geist weiter. Weitere Projekte sind geplant – denn wer einmal erlebt hat, wie stark Gemeinschaft sein kann, lässt diesen Faden nicht einfach fallen.

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
