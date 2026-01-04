Vorteilswelt
22-Jähriger nickte ein

Sekundenschlaf: Vier Verletzte bei Frontal-Crash

Steiermark
04.01.2026 17:36
Vier Personen wurden beim Unfall verletzt.
Vier Personen wurden beim Unfall verletzt.(Bild: Christian Jauschowetz)

Schwerer Verkehrsunfall in der Weststeiermark: Sonntagnachmittag kam es in Dietmannsdorf im Sulmtal zu einer Frontal-Kollision, bei der vier Personen verletzt wurden. Ein 22-jähriger Autofahrer dürfte durch einen Sekundenschlaf auf die Gegenfahrbahn geraten sein.

Am Sonntag gegen 14:15 Uhr krachte es auf der Sulmtal Straße in Dietmannsdorf. Zwei Autos kollidierten frontal miteinander. Laut Polizei dürfte ein 22-jähriger Autolenker durch einen Sekundenschlaf auf die Gegenfahrbahn geraten sein. 

Der 22-Jährige, seine Beifahrerin (18) und der Lenker des anderen Autos sowie seine Beifahrerin (67 und 70 Jahre alt) wurden beim Unfall unbestimmten Grades verletzt und in die Spitäler in Deutschlandsberg und Wagna eingeliefert. 

Ein Alko-Test fiel bei beiden Lenkern negativ aus. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. 

