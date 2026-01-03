Nach Kollision auf der Piste ermittelt die Polizei

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu dem Unfall, bei dem die 48-Jährige aus Österreich schwere Verletzungen davontrug. Passiert ist der Zusammenstoß Freitag gegen 15.15 Uhr auf der Piste 1 am Zettersfeld in Gaimberg. Dort war die Skifahrerin in einem Kreuzungsbereich mit einem anderen Wintersportler zusammengestoßen. Die Frau kam zu Sturz und blieb verletzt liegen.