Frau schwer verletzt

Nach Kollision auf der Piste ermittelt die Polizei

Tirol
03.01.2026 19:58
Nach dem Unfall mit Fahrerflucht sucht die Polizei Zeugen (Symbolbild).
Nach dem Unfall mit Fahrerflucht sucht die Polizei Zeugen (Symbolbild).(Bild: Andreas Tröster)

Der Skitag am Zettersfeld in Osttirol endete am Freitag für eine 48-Jährige schwer verletzt im Krankenhaus. Die Frau war mit einem anderen Skifahrer kollidiert. Der Zweitbeteiligte fuhr davon. 

0 Kommentare

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu dem Unfall, bei dem die 48-Jährige aus Österreich schwere Verletzungen davontrug. Passiert ist der Zusammenstoß Freitag gegen 15.15 Uhr auf der Piste 1 am Zettersfeld in Gaimberg. Dort war die Skifahrerin in einem Kreuzungsbereich mit einem anderen Wintersportler zusammengestoßen. Die Frau kam zu Sturz und blieb verletzt liegen.

Der Zweitbeteiligte fuhr einfach weiter, ohne der Frau zu helfen. Dies taten in der Folge andere Skifahrer. Diese setzten auch die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde die Schwerverletzte ins Krankenhaus Lienz gebracht. Die Polizei ermittelt und bittet um zweckdienliche Hinweise unter: 059144/7230.

Porträt von Claudia Thurner
Claudia Thurner
