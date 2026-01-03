Schock für Bewohner: Heizung plötzlich in Flammen

Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr in Nauders im Tiroler Bezirk Landeck! In einem Wohnhaus war ein Brand ausgebrochen. Der Vorfall endete zum Glück glimpflich.
Die Sirenen heulten am frühen Samstagmorgen gegen 6 Uhr in Nauders. Grund dafür war ein Glimmbrand. „An der Förderschnecke einer Hackschnitzelanlage war es aufgrund eines technischen Defekts zu einem Brandherd gekommen“, heißt es von den Ermittlern.
Bis auf Teile der Heizungsanlage entstand kein weiterer Sachschaden.
Ein Sprecher der Polizei
Rascher Einsatz verhinderte Schlimmeres
Dank des raschen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Nauders konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Eine weitere Ausbreitung des Brandes konnten die Florianijünger somit verhindern. „Bis auf Teile der Heizungsanlage entstand kein weiterer Sachschaden.“
